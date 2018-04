JAKARTA - Pernikahan Putri Marino dan Chicco Jerikho pada 3 Maret kemarin diketahui sempat membuat publik geger. Bukan hanya karena hubungan asmara mereka yang tertutup lalu keduanya memutuskan untuk menggelar pernikahan, tetapi juga lantaran penampilan sederhana dan alami Putri saat dipersunting oleh Chicco di Pulau Dewata, Bali.

Menanggapi pernyataan masyarakat yang memuji kecantikan natural wanita 24 tahun tersebut lantaran jarang menggunakanan makeup di berbagai kesempatan, ia pun akhirnya buka suara. Menurutnya banyaknya orang yang menyukai penampilannya, berbanding lurus dengan orang yang juga tidak menyukai penampilannya.

Bagi Putri, yang penting bukanlah dengan sengaja tampil natural atau sebaliknya, melainkan soal menjadi diri sendiri. Ia menanamkan pada dirinya sendiri, bahwa menjadi diri sendiri merupakan hal paling penting yang akan membuat seorang perempuan merasa nyaman.

"Dipuji sih enggak ya, plus minusnya ada. Orang yang suka lihat orang yang tampil natural ada, orang yang nganggap terlihat terlalu biasa gitu juga ada. Menjadi diri sendiri yang paling penting sih," ujar Putri Marino yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).

"Menjadi seorang perempuan menurut aku hal yang paling penting, kamu tampil di depan orang atau pun tampil buat diri kamu sendiri, dibuat senyaman kamu saja. Jangan pernah berekspektasi, 'Aku harus jadi orang lain biar orang itu suka sama aku,'" sambungnya.

Pemilik nama asli Ni Luh Putri Marino ini mengaku bahwa dirinya memang sering kali tampil tanpa make up, bahkan dirinya pun sering dikatakan jarang menyisir rambut. Namun kalimat yang dilontarkan tersebut ia anggap sebagai sesuatu yang memotivasi dirinya agar bisa tampil menjadi diri sendiri.

"Aku memang suka tampil enggak pakai make up, malah kadang, rambut aku kan keriting ya, terus orang-orang malah kadang mikir, 'Kok kamu enggak sisiran segala macam?' Padahal itu sudah disisir, tapi karena rambut aku keriting terus gimana dong?" tuturnya.

"Komen-komen yang seperti itu buat motivasi aku saja sih sebenarnya. Apa pun komen mereka, berlaku buat kita semua sih, jadi seorang perempuan harus tampil sesuai dengan apa yang kita mau, kamu suka pakai make up, kamu pakai make up. Kamu enggak suka make up ya sudah, enggak usah pakai make up," tandasnya.

