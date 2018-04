SEOUL – Vokalis duo AKMU, Lee Suhyun, mengaku sangat mengidolakan aktor Fight for My Way, Park Seo Joon. Dia bahkan sempat mengirimi aktor 29 tahun itu, sebuah pesan video. Apa isinya?

Ternyata, penyanyi 18 tahun itu ‘meminang’ Park Seo Joon untuk menjadi model dalam video klip AKMU. Hal itu, disampaikan pelantun Last Goodbye tersebut saat tampil sebagai bintang tamu dalam episode terbaru TALKMON.

Lee mengaku, mengirimkan pesan video kepada Park Seo Joon. Awalnya, dia tak menyebutkan nama Park secara gamblang. Namun pada akhir pesannya, Lee akhirnya menyebutkan nama bintang Kill Me Heal Me tersebut.

Beginilah kira-kira isi pesan Lee tersebut: “Hi, aku adalah Lee Suhyun dari AKMU. Aku pernah bertemu denganmu di premier sebuah film. Tapi saat itu, aku terlalu gugup untuk bisa mendekatimu dan mengatakan bahwa aku penggemarmu.”

Lee menambahkan, saat itu dia hanya bisa menyapa Park dan berlalu darinya. “Aku tidak tahu apakah kau mengingatku. Tapi yang pasti, fotomu menghiasi walpapper komputerku. Jika ada kesempatan, aku berharap kau mau bergabung dalam video klip kami selanjutnya,”

Meski belum sukses menggaet Park Seo Joon dalam video klip AKMU, namun Lee sukses berakting dengan dua aktor muda Korea. Nam Joo Hyuk misalnya, sempat tampil dalam dua video klip AKMU: Give Love dan 200%, yang dirilis pada 2014.

“Setelah video klip itu dirilis, Nam Joo Hyuk menjadi populer dan sempat menjadi trending di Internet. Mereka (netizen) menulis keyword ‘model video klip 200%’. Bukan aku! Tak pula Akdong Musician! Tapi Nam Joo Hyuk,” ujar Lee.

Sebelum dengan Nam Joo Hyuk, pada 2013, Lee lebih dahulu beradegan manis dengan aktor Lee Hyun Woo dalam video klip I Love You.

“Kebetulan, aku adalah penggemar berat Lee Hyun Woo. Agar dia bisa tampil dalam video klip kami, aku memintanya secara langsung,” katanya. Dia menambahkan, "Sepanjang syuting, tubuhku bahkan sampai gemetaran ketika berada di dekatnya.”

