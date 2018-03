LOS ANGELES – Minimnya lagu baru di tangga lagu Hollywood membuat Drake tetap berjaya di puncak teratas. Single God’s Plan miliknya terus bertahan di posisi puncak sampai pekan ini, Minggu (25/3/2018).

Posisi kedua dan ketiga saat ini diduduki oleh Perfect milik Ed Sheeran dan Finesse milik Bruno Mars feat Cardi B. Tiga besar tangga lagu Barat nyaris tak ada perubahan dari pekan sebelumnya.

Perubahan posisi hanya terjadi pada posisi keempat dan kelima. Jika pekan sebelumnya lagu Psycho milik Post Malone feat Ty Dolla $ign mengisi posisi keempat, pada pekan kali ini mereka harus merelakan tempatnya disinggahi oleh Meant To Be milik Bebe Rexha & Florida Georgia Line.

Lonjakan drastis justru dibuat oleh single The Middle milik Zedd, Maren Morris & Grey. Lagu tersebut berhasil naik dua peringkat dari posisi delapan ke posisi enam pada pekan kali ini.

Melengkapi posisi 10 besar adalah Havana milik Camila Cabello, Pray for Me milik The Weeknd & Kendrick Lamar, Look Alive milik BlocBoy JB feat Drake, dan All The Stars yang merupakan soundtrack dari film Black Panther karya Kendrick Lamar & SZA.

Berikut adalah daftar tangga lagu Hollywood pekan ini yang dilansir dari Billboard Hot 100:

1. God's Plan - Drake

2. ‎Perfect - Ed Sheeran

3. Finesse - Bruno Mars & Cardi B

4. ‎Meant To Be - Bebe Rexha & Florida Georgia Line

5. ‎Psycho – Post Malone feat Ty Dolla $ign

6. The Middle – Zedd, Maren Morris & Grey

7. Havana – Camila Cabello

8. ‎Pray For Me - The Weeknd & Kendrick Lamar

9. Look Alive – BlocBoy JB feat Drake

10. All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

(ade)