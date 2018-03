JAKARTA - Foto lama Lucinta Luna kembali beredar di media sosial. Belum lama ini, Elly Sugigi kembali memposting foto personel Duo Bunga itu saat keduanya dipertemukan sekira enam tahun lalu.

Baca Juga: Elly Sugigi: Lucinta Luna Perempuan, Tapi...

Terlihat di akun Instagram Elly, sosok Lucinta Luna berada di sisi paling kiri. Mengenakan kaus hitam dan celana pendek warna biru, sosok Lucinta kala itu benar-benar berbeda dengan sekarang.

"Gara-gara unggahan foto ini Lucinta Luna ngetop banget dah. Foto tahun 2012 yang jadi viral," tulis Elly sebagai caption.

Dalam postingan tersebut, Elly juga membalas pernyataan yang menuduh dirinya mendompleng popularitas Lucinta. Dia merasa pernyataan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan.

"Berarti bukan aku yang panjat sosial dong lewat Lucinta Luna. Hehehehe. Aku kan ngetop-nya dari koordinator anak-anak alay. Hehehe," kata Elly Sugigi lagi.

Menariknya, balasan Elly terhadap tuduhan mendompleng popularitas Lucinta ini justru dikesampingkan netizen. Perhatian warga dunia maya teralih pada sosok Lucinta yang dalam foto tersebut tidak mereka kenali.

"By the way, Lucinta Luna yang mana ya?" tanya salah satu netizen.

"Mpok, yang mana mas Cleo-nya mpok?" sahut yang lain.

Baca Juga: Elly Sugigi Membantah Jatuhkan Lucinta Luna dengan Bongkar Foto Masa Lalu

Seperti diberitakan, Elly Sugigi mengaku mengenal Lucinta Luna di masa lalu dengan nama Cleo Vitri. Meski belum terbukti kebenarannya, netizen mulai berasumsi bahwa Lucinta memang benar seorang transgender.

(kem)