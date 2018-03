JAKARTA - Menikah dengan Putri Marino dianggap sebagal salah satu hal membahagiakan untuk Chicco Jerikho. Bukan karena kesuksesan akting atau kecantikan wanita berusia 24 tahun tersebut namun kelembutan hati Putri Marino yang membuatnya terkesima.

Menurut Chicco, kecantikan Putri Marino tak hanya terpancar dari wajah namun juga hati. Ia pun tak bosan memuji kecantikan wanita yang dinikahinya pada 3 Maret 2018 tersebut saat dijumpai pada Rabu (28/3/2018).

"Ya menurut gue, gue bangga punya istri kaya Putri, cantik luar dalam. Dan kenapa dia begitu cantik itu karena dia punya hati yang begitu tulus," katanya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Diakui Chicco, Putri Marino tidak termasuk wanita yang hobi dandan. Ia hanya memakai makeup di saat-saat tertentu dan sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya terbukti saat proses pernikahan menikah Putri Marino dengan Chicco Jerikho. Bagi aktor berusia 33 tahun itu, Putri tetap cantik meskipun tak dibalut dengan alat-alat kecantikan.

"Enggak, Putri make up pada event tertentu saja, Putri enggak di make up saja sudah cantik bagaimana kalau dia di make up hehehe," puji pemain film Filosofi Kopi ini.

"Ya itu yang paling gue seneng itu ketika gue bangun tidur gue bisa lihat wajah istri gue yang begitu cantik. Ada kadang orang canik karena make up dan begitu make up dihapus salah mukanya," sambungnya.

Kesederhanaan Putri Marino dalam bermakeup juga terlihat dari foto maupun video yang diunggah Chicco di sosial media pribadinya. Kerap mengunggah momen mesra bersama sang istri dianggap Chicco sebagai salah satu caranya untuk bersyukur dan berbagi kebahagiaan.

"Ya apa adanya saja sih sesuatu yang enggak dibuat-buat. Gue lagi happy pengin membagi kebahagiaan gue ke orang lain juga," tutup Chicco.

