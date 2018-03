SEOUL - Big Hit Entertainment akhirnya angkat suara tentang rumor jalinan asmara Suga 'BTS' dan penyanyi R&B, Suran. Dalam keterangannya, agensi itu menegaskan, “Isu itu tidak benar. Hubungan keduanya tak lebih dari rekan sesama musisi.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh sumber dekat keduanya. "(Gosip pacaran) itu tidak benar. Suga dan Suran adalah teman dekat yang sama-sama memiliki memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap musik," ungkap sumber tersebut.

Isu pacaran yang melibatkan keduanya pertama kali mencuat pada Selasa (27/3/2018), setelah Suran menuliskan kata 'yoongi' dalam caption Instagram pribadinya. Dalam bahasa Korea, yoongi berarti sinar, namun juga bisa diartikan sebagai nama asli Suga, Min Yoon Gi.

Big Hit Entertainment menjelaskan, keduanya merupakan teman yang terlibat dalam proyek musik bersama. Sekadar informasi, pada April 2017, Suga memproduseri single populer milik Suran, Wine. Lagu itu merupakan salah satu single dalam mini albumnya yang bertajuk 'Walkin' dan menjadi proyek perdana Suga menangani artis lain di luar BTS.

Kala itu, Suran mengatakan, alasannya memilih Suga untuk berkolaborasi. "Dari sisi komersial tentu nama Suga sangat menjual. Dia personel BTS yang dikenal luas tak hanya di pasar domestik, namun juga internasional. Tapi, bukan itu alasanku memilih dia," katanya.

"Aku ingin bekerja sama dengan berbagai musisi. Aku ingin merasakan proses kreatif dari memproduksi sebuah musik yang berbeda dari genre musikku selama ini," imbuh Suran.

Lagu Wine sebenarnya bukan kolaborasi perdana keduanya. Pada 15 Agustus 2016, saat Suga merilis mixtape 'Agust D', Suran pernah berduet dengannya dalam So Far Away.

"Saat kami menggarap Wine, agensiku bahkan tidak tahu bahwa Suga memproduseri lagu itu. Namun ketika mereka mengetahuinya, mereka bilang itu peluang emas," katanya.

Lagu tersebut, sempat menguasai sejumlah tangga musik, seperti Bugs, Genie, dan Olleh Music. Ia juga sempat menempati peringkat kedua Tangga Lagu Digital Gaon dan berada di posisi ke-15 penjualan lagu Korea terbaik sepanjang 2017.

