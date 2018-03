JAKARTA - Sibuk dengan karir masing-masing, tak membuat anggota grup The Virgin, Dara dan Mitha, saling melupakan satu sama lain. Menjelang satu dekade karir The Virgin, keduanya diketahui tengah mempersiapkan hadiah bagi para virginity, sebutan bagi para fans The Virgin.

Hal ini diungkapkan langsung oleh salah satu personel, Mitha The Virgin, “Insya Allah akhir tahun nanti The Virgin mau rilis single baru,” ujar Mitha saat ditemui di Kantor Nagaswara, Gondangdia, Jakarta.

Tak hanya itu, The Virgin juga dikabarkan akan mempersiapkan album ketiga dan mengadakan konser tunggal. Hal ini dilakukan untuk merayakan eksistensi The Virgin yang akan genap berusia sepuluh tahun.

Meski begitu, belum ada kabar lebih lanjut mengenai rencana The Virgin tersebut. Mitha pun tak ingin membeberkan lebih banyak. Sambil mempersiapkan kembalinya The Virgin, saat ini Dara dan Mitha sepakat untuk saling mendukung karir masing-masing di jagat hiburan.

Sejak The Virgin memutuskan untuk vakum, Dara dan Mitha pun fokus dengan projeknya masing-masing. Sang vokalis, Dara, mencoba peruntungannya untuk bersolo karir.

Pada tahun 2017, ia mengeluarkan single perdananya berjudul Pujaan Hatiku, ciptaan Posan Tobing. Lagu itu pun kental dengan nuansa melayu yang sangat jauh berbeda dari lagu-lagu The Virgin.

Tak hanya itu, Dara juga menampilkan imej dewasa yang tak pernah ditunjukkan sebelumnya saat bersama The Virgin.

Selain solo karir, Dara pun menjajal dunia akting. Ia bermain dalam film bergenre horor, Nina dan beradu peran dengan Al Ghazaly, putra sulung Maia Estianty. Sebelumnya, Dara juga meraih peran dalam beberapa film seperti The Promise dan Kok Putusin Gue.

Berbeda dengan Dara, sang gitaris, Mitha lebih memilih untuk membentuk grup bernama Black Champagne bersama DJ Citra. Grup duo DJ ini mengusung konsep DJ Live PA dan telah meluncurkan single perdananya pada tahun 2017 lalu berjudul Jangan Gitu Dong.

Di tahun ini, Black Champagne pun bergegas untuk menyiapkan single keduanya, Move On Dong.

Meski kemunculan Black Champagne sempat menuai kontroversi karena dituding menghancurkan The Virgin, Mitha dan Citra justru terlihat semakin kompak. Tak hanya kompak dalam bermusik, Mitha dan Citra pun kompak membangun bisnis kuliner bersama.

