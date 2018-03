SEOUL – Kesebelas personel Wanna One buka suara tentang perubahan yang mereka rasakan pascadebut setahun silam. Dalam konferensi pers perilisan mini album ‘0+1=1 (I Promise You)’, Hwang Min Hyun mengatakan, Wanna One adalah keluarga baginya.

“Awalnya, kami sangat malu-malu. Sekarang, aku mendapatkan 10 saudara. Mereka tak sekadar rekan satu tim. Aku pikir perubahan terbesar Wanna One adalah kami menjadi pilar yang saling mendukung satu sama lain ketika melewati masa-masa sulit,” kata Hwang.

Pernyataan itu disambut sang maknae Lai Guan Lin, dengan “Sebagai pendatang, aku berkesempatan untuk debut di Korea. Di sini, aku mendapatkan 10 saudara laki-laki.”

Ong Seung Woo dan Park Ji Hoon menuturkan, bahwa saat awal debut mereka, keduanya tidak begitu yakin tentang apa yang harus dilakukan. Namun, berkat para penggemar, mereka memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dan mengembangkan diri lebih baik lagi.

Sementara Lee Dae Hwi dengan nada seloroh mengatakan, "Awalnya aku tidak tahu bagaimana untuk bersikap keren di depan kamera. Sekarang aku memiliki lebih banyak pengalaman di depan kamera yang membuat penampilanku lebih baik."

Bae Jin Young menyampaikan, ia berambisi untuk lebih banyak tampil di depan umum pascadebut dengan Wanna One. Sedangkan Kang Daniel merasa, Wanna One membuatnya lebih percaya diri saat tampil di depan kameran. “Semua itu juga berkat Wannables (fans Wanna One)," ungkapnya.

Kim Jae Hwan menambahkan pernyataan Kang dengan, "Sejauh ini, aku merasa kami telah membangun kerja sama yang baik sebagai satu tim.”

Sementara sang leader, Yoon Ji Sung, mengungkapkan, Wanna One telah melewati berbagai hal dalam waktu yang singkat. “Aku ingin tampil lebih baik lagi dan berkomunikasi dengan penggemar lebih banyak lagi ke depannya,” kata Yoon.

"Ketika Wanna One debut, kami menerima begitu banyak dukungan. Meski begitu, kami harus tetap mengevaluasi diri dan berbuat lebih baik lagi. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan dan bekerja keras untuk menunjukkan imej lebih baik," imbuh Ha Sung Woon.

Lain lagi dengan Park Woo Jin yang merasa bahwa Wanna One adalah mimpi yang menjadi nyata baginya. “Mereka (personel Wanna One) adalah orang-orang yang berharga untukku. Aku berpikir keras bagaimana membayar segala kebaikan mereka.”

Sementara itu, pada 19 Maret 2018, Wanna One merilis single terbarunya, Boomerang. Lagu itu sukses menguasai beberapa chart musik digital beberapa jam setelah dirilis.

