JAKARTA - Berbagai topik kerap menjadi perbincangan Hotman Paris Hutapea dalam talkshow yang dipandunya bersama para bintang tamu ternama. Tak hanya soal kehidupan para selebriti, ia juga kerap berbagi arti hidup ke para penggemarnya. Kali ini pria berusia 58 tahun ini menjelaskan filosofi anjing berikut dengen kesetiaannya pada sang pemilik.

Baca juga: Kerja Subuh-Subuh, Hotman Paris Minta Dibuatkan Kopi oleh Zaskia Gotik



Menurut Hotman Paris, anjing akan setia kepada pemiliknya tanpa diminta. Perilaku anjing yang kerap memberi tanpa meminta terlebih dahulu juga dianggapnya sebagai contoh baik untuk bisa ditiru manusia secara umum.



"Kesetiaan anjing. Anjing sukanya memberi sebelum menerima. Kita bangun ditemani, berangkat kantor ditemani akhirnya secara alamiah majikan jadi sayang sama anjing, si bobo ini," katanya dalam video tersebut.



"Makanya hai manusia sebelum mengambil dari orang lain berusahalah untuk memberi before you take biasakan untuk give something. Itu bikin people like you. Itulah filosofi si bobo," tambah Hotman Paris.

A post shared by Dr. Hotman Paris Hutapea SH MH (@hotmanparisofficial) on Mar 20, 2018 at 5:36am PDT

Hotman Paris memang dikenal sebagai pengacara yang hobi membawa anjing peliharaannya ke berbagai acara. Dalam video lain, ia juga memperlihatkan keakrabannya dengan anjing kesayangannya yang diberi nama bobo tersebut.

Baca Juga: Usai Sawer Cita Citata, Hotman Paris Lamar Nafa Urbach Pakai Mobil Mewah



Sebelum pergi ke kantor, Hotman tampak ditemani sang anjing yang mengikutinya sampai ke mobil. Tak lupa pengacara dengan julukan 30 Miliar ini membongkar sedikit isi mobilnya yang terdiri dari buku dan beberapa barang lainnya. Sebelum mengakhiri video, pria asal Sumatera Utara ini memberikan pesan untuk para penggemarnya yang berasal dari kalangan ibu-ibu.



"Aku mau ke kantor ya. Inilah si Bobo. Lihat tu buku-buku saya. Buku saya tu penuh dengan ini ni contohnya mafia ini. Jasnya keren-keren. Jadi latihlah anak anda untuk selalu berpakaian keren oke. Selamat pagi kita mau kerja ya," terangnya.



"Untuk para ibu-ibu dari kecil anak saudara harus dilatih untuk berpenampilan, berpakaian keren. Ingat hampir semua mafia di Eropa, Amerika penampilannya berjas adalah syarat utama. Sehingga mereka kelihatan langsung convensing meyakinkan ya. Tidak bohong," tutup Hotman Paris.

(edi)