SEOUL - SBS menggandeng Junho '2PM' untuk bermain dalam drama terbarunya, Greasy Melo. Dalam drama itu, Junho akan beradu peran dengan aktor Voice, Jang Hyuk, dan aktris berdarah Korea - Australia, Jung Ryeo Won. Hal itu dikonfirmasi oleh JYP Entertainment, agensi yang menaungi 2PM, pada Rabu (21/3/18).

Sebelum Junho memutuskan bergabung, Jung Ryeo Won telah lebih dahulu memutuskan bergabung dalam proyek itu. Tak lama berselang, Junho dan Jang Hyuk pun mengonfirmasi hal serupa.

Dalam drama itu, Junho akan berperan sebagai Soe Poong, seorang koki berbakat yang harus kehilangan popularitas dan posisinya di sebuah restoran China terbaik.

Ia kemudian harus bertahan hidup dengan bekerja di restoran kecil yang berada di ambang kebangkrutan. Sementara Jang Hyuk akan melakoni tokoh Doo Chil Sung, anggota gengster dan rentenir yang dikenal lemah terhadap cinta pertamanya. Doo Chil Sung diceritakan baru keluar dari jeruji besi setelah ditahan selama lima tahun.

Karakter yang unik, diakui Jang Hyuk menjadi alasannya menerima tawaran drama tersebut. “Saya sangat senang dengan karakter Chil Sung. Saya pikir akan sangat menarik jika drama bergenre aksi digabungkan dengan bumbu-bumbu cerita romantis,” ujar aktor Fated to Love You tersebut.

Sementara Jung Ryeo Won akan memerankan tokoh Dan Sae Woo, putri seorang konglomerat. Ia menolak hadiah uang di pernikahannya, namun menerima cek bernominal besar dari sang ayah. Dan dikenal dengan gemar berkuda, bermain anggar, dan olahraga kelas atas lainnya.

Dan Sae Woo mulai mengalami perubahan dalam hidupnya setelah mencoba semangkuk jajangmyun nikmat di sebuah restoran lokal. Sementara itu, kursi sutradara dalam drama ini akan diduduki oleh Kwon Seok Jang yang juga pernah menggarap drama Suspicious Partner.

Kwon akan berkolaborasi dengan penulis skenario Seo Sok Hyang yang sukses menggarap Pasta, Jealousy Incarnate, dan Miss Korea. Perpaduan aktor dan aktris yang mumpuni hingga sutrada dan penulis naskah terbaik, membuat drama ini patut untuk ditunggu.

Greasy Melo rencananya akan tayang pada Mei mendatang, setiap Senin–Selasa, menggantikan Should We Kiss First.

(SIS)