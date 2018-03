Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Menanggapi postingan saya tentang niqab.. itu hanya cerita tentang pengalaman saya dan Demi Allah tidak ada maksud SARA atau pun hal negative lainnya.. juga baper atau pun sensitive hanya saja diluar sadar saya mungkin itu menjadi polemik yang cukup menggangu sebagian orang.. Jadi saya dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf jika dengan tidak sengaja sudah membuat salah paham atau hal yang tidak baik lainnya.. juga klo jika ada pendapat saya seperti tidak peduli dengan komentar dari orang lain ?? Itu sebenarnya salah karena saya akan mendengarkan masuk Kan dan nasehat dgn cara baik dan benar yang pasti selalu masuk ke hati dan fikiran kita insyaAllah juga pasti bermanfaat untuk saya bahkan orang lain yang membacanya.. tp klo nyinyiran sungguh saya tidak sakit hati karena bisa menjadi pembelajaran untuk saya dalam banyak hal.. (menerima,ikhlas,sabar dan tidak melakukan hal yang sama tuk menyakiti sesama dengan komentar yang tidak baik)..semoga Ini bisa Jadi pembelajaran untuk kita semua.. aku pun sama insyaAllah akan belajar untuk lebih baik lagi menyampaikan sesuatu informasi dengan tepat dan benar.. Ingat aku bukan manusia yang sempurna dan tidak selalu benar dalam segala hal Jadi jangan terlalu menuntut hal yg sempurna dari saya.. hehe karena itu tidak mungkin.. Saya hanya manusia kecil yang sedang belajar untuk memperbaiki diri dan memulainya secara bertahap jujur klo bisa secara instan saya sangat mau tp Siapa yang bisa😊semua butuh proses dan alhmdulillah jika proses aku bisa lebih cepat.. Aamiin..( mohon doanya yah ) Dan juga saya ber terimaksih atas semua Masukkan dan kritik insyaAllah justru membuat aku belajar dan belajar lagi.. juga pujian yang insyaAllah akan bermanfaat untuk aku lebih semangat lagi menuju istiqomah.. InsyaAllah.. Aamiin.. #damaiagartenangberibadah #pengalamanadalahpembelajaranyangberharga #menghormatidanmenghargaisesama

A post shared by Kartika Putri (@kartikaputriworld) on Mar 18, 2018 at 10:10pm PDT