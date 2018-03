Bersama kamu aku merasa hidup yg sesungguhnya,, kamu mengajarkan bukan mendikte, kamu memberi arahan tanpa paksaan, kita sama2 terbuka dalam hal apa pun, kalo seneng yaa dinikmati, kalo sedih tetap bersyukur,, lg ada rejeki bahagia,, lg ngga ada pun seru2 aja.. yg penting perempuan tau kodratnya sebagai istri, begitu pun sebaliknyaa.. kita sama2 belajar untuk menjadi yg terbaik buat diri kita, kamu slalu ajari aku mau marah ya marah, mau nangis ya nangis, mau ketawa ya ketawa, jangan pernah mau menjadi orang lain.. jadilah diri kita sendiri, ngga perlu terlihat baik dimata orang, semua yg terpenting adalah hati.. dan semoga kita bisa menjaga hati kita masing2,, dengan selalu bersyukur atas apa yg kita miliki, pasti semua akan jauh lebih baik.. krn pd akhirnya kita semua manusia yg pasti punya kekurangan,, tapi manusia yg benar adalah manusia yg slalu mau menyadari kekurangan nya,, dan menjadi lebih baik.. happy bday sayangku.. semua doa terbaik aku panjatkan untukmu😍 @ananghijau

A post shared by Ashanty (@ashanty_ash) on Mar 18, 2018 at 8:35am PDT