SEOUL – Drama Hymn of Death tampaknya menjadi ajang reuni bagi Lee Jog Suk dengan rekan-rekan lamanya. Tak hanya dengan Shin Hye Sun, Jong Suk juga kembali bekerja sama dengan Lee Ji Hoon dalam drama itu.

Baca Juga: Setelah 5 Tahun, Lee Jong Suk & Shin Hye Sun Reuni di Hymn of Death

Sama seperti Shin Hye Sun, Lee Ji Hoon juga merupakan lawan main Jong Suk di drama populer lawas, School 2013. Artinya, Jong Suk dan Lee Ji Hoon kembali beradu akting lagi setelah lima tahun.

Mengutip Soompi pada Jumat (16/3/2018), juru bicara agensi Lee Ji Hoon mengumumkan jika sang aktor telah menerima tawaran untuk bermain di Hymn of Death. Lee Ji Hoon akan berlakon sebagai Hong Nan Pa, teman dekat Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) dan Yun Sim Deok (Shin Hye Sun).

Hymn of Death merupakan drama yang diangkat dari lagu populer berjudul sama milik penyanyi sopran pertama Korea, Yun Sim Deok. Kisah Yun Sim Deok telah diangkat ke layar lebar dan juga panggung musikal.

Sementara versi drama SBS akan mengangkat cerita yang berbeda dari versi filmnya pada 1991 lalu. Dramanya tak hanya akan fokus pada cerita cinta tragis Yun Sim Deok dan Kim Woo Jin, tapi juga akan memperlihatkan sisi Kim Woo Jin yang tak banyak diketahui publik.

Yun Sim Deok merupakan penyanyi sopran pertama dalam sejarah Korea Selatan. Perjalanan kariernya akan diceritakan bersama kisah tragis percintaannya dengan dramawan Kim Woo Jin.

Lee Jong Suk sudah lebih dulu mengonfirmasi akan berperan sebagai Kim Woo Jin. PD Park Soo Jin yang mengarahkan Hymn of Death meyakini aktor 29 tahun itu akan mampu menghidupkan karakter Kim Woo Jin dengan apik.

Baca Juga: Bintangi Drama Hymn of Death, Lee Jong Suk Rela Tak Dibayar

Lee Jong Suk tak akan mendapat bayaran sepeser pun di drama tersebut. Aktor yang sempat digosipkan dengan Park Shin Hye ini rela bermain di drama pendek itu tanpa dibayar karena ingin menunjukkan dukungan pada sutradara Park Soo Jin.

Park Soo Jin merupakan sutradara atau PD drama While You were Sleeping, serial TV terakhir yang dibintangi Lee Jong Suk. Park Soo Jin akan terlibat sebagai salah satu PD di Hymn of Death.

(kem)