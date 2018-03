JAKARTA - Grup band The Winner akan merilis album keduanya. Rencananya album kedua tersebut akan dirilis sekitar akhir tahun ini. Pada album tersebut terdapat beberapa single kolaborasi dengan para musisi legendaris.

Album yang berjudul "Rock and Roll Sampai Tua" itu sudah selesai dan tinggal dirilis. Dalam album itu The Winner membawakan 10 lagu dan akan berkolaborasi . Salah satu lagu di album ini yang berjudul Lagu Cinta sudah mulai rilis.

Rencana peluncuran album tersebut disampaikan oleh Posan, drummer sekaligus leader band The Winner ketika diwawancarai secara eksklusif oleh Okezone. Posan juga mengatakan jika suatu pencapaian anak band yaitu ketika mengeluarkan album.

“Kalau kita pribadi jujur anak band itu prestisenya album launching album bukan single tapi kan sekarang sudah zamannya digital, jadi kita lebih mengeluarkan single per single dulu. Sementara rencana kita ingin mengeluarkan album bersamaan dengan rilis single ketiga,” ujar Posan.

Posan juga mengatakan di "Rock and Roll Sampai Tua", The Winner berinovasi dengan berkolaborasi bersama para musisi legendaris yang merupakan panutan mereka. Sayangnya, mereka masih merahasiakan siapa para musisi tersebut.

“Dalam album tersebut, kami akan berkolaborasi dengan para musisi senior. Ada drummer legendaris, gitaris legendaris dan vokalis legendaris,” ujar Posan.

Rencana pembuatan album ini sudah mereka pikirkan sejak 2015 akhir. Saat itu Winner sejati, fans dari The Winner sudah mulai menanyakan album baru mereka. Posan juga mengatakan, setelah album pertamanya rilis, mereka merasa terlalu menikmati kegiatan panggung sehingga belum memikirkan untuk album terbaru.

The Winner sendiri merupakan band yang dibentuk pada 2009 lalu. Band ini dibuat oleh Posan Tobing. Setelah bergonta-ganti komposisi personel, akhirnya band ini menemukan komposisi yang dirasa pas. The Winner kini terdiri dari lima personel yakni Yaya sebagai vokalis, Leon sebagai gitaris, Ace sebagai pemain bass, Bayu sebagai Keyboardis, dan Posan sebagai drummer sekaligus pendiri band ini. Tahun 2010 lalu, The Winner telah merilis album pertamanya yang berjudul "Telanjangi Dunia".

(aln)