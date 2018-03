JAKARTA - Setelah tak terlihat selama dua tahun, kini grup band The Winner merilis single terbarunya yang berjudul Lagu Cinta. Single terbaru The Winner yang berjudul Lagu Cinta bercerita mengenai seseorang yang menemani kekasih di saat sulit, namun ternya setelah kekasihnya sukses, kekasihnya malah meninggalkannya.

Menurut Posan Tobing selaku leader di band ini, banyak pendengar musik yang memiliki kesamaan cerita dengan Lagu Cinta. Hal ini membuatnya yakin jika Lagu Cinta akan melejit di tengah masyarakat.

“Pasti banyak yang merasakan kisah seperti di Lagu Cinta. Lagunya pasti membuat pendengarnya bawa perasaan. Hal ini yang membuat kita yakin dengan Lagu Cinta karena banyak yang merasakan kisahnya,” ujar Posan ketika berbincang dengan Okezone.

Lagu Cinta sendiri merupakan ciptaan The Winner bersama rocker legendaris Indonesia Doddy Katamsi. Lagu ini juga sudah bisa dinikmati di YouTube. Dalam lagu ini juga, Posan mengatakan bahwa permainan gitar dibawakan lebih seru dibanding lagu slow rock lainnya.

Para personel The Winner berharap, Lagu Cinta ini dapat dinikmati dan diterima masyarakat. Selain itu, Posan juga menambahkan, baginya album dapat melambung itu bonus, yang terpenting adalah terus berkarya. “Hal yang penting kita nggak berenti berkaryaa, perkara lagu meledak itu hanya bonus,” ucap Posan.

Kedepannya, The Winner akan merilis album keduanya yang berjudul Rock and Roll Sampai Tua. Rencananya album tersebut dirilis sekitar akhir tahun ini. Menurut Posan lagi, sebenarnya album tersebut sudah jadi, namun karena suatu kebijakan akhirnya The Winner memutuskan untuk merilis single per single tersebih dahulu.

“Sebenarnya kita sudah siapin satu album tapi dari label yang bekerja sama meminta kita rilis single per single saja. Kemungkinan nanti ketika rilis single ketiga kita juga bakal merilis album,” ujar Posan.

The Winner sendiri merupakan band yang dibentuk pada 2009 lalu. Band ini dibuat oleh Posan Tobing. Setelah bergonta-ganti komposisi personel, akhirnya band ini menemukan komposisi tetap. The Winner kini terdiri dari lima personel yakni Yaya sebagai vokalis, Leon sebagai gitaris, Ace sebagai pemain bass, Bayu sebagai Keyboardis, dan Posan sebagai drummer sekaligus pendiri band ini. Tahun 2010 lalu, The Winner telah merilis album pertamanya yang berjudul "Telanjangi Dunia".

(aln)