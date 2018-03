LONDON – Welcome back to Hogwarts. Kata-kata itu mungkin paling pas menggambarkan perasaan penonton saat melihat trailer perdana Fantastic Beasts: Crimes of the Grindelwald yang rilis pada Selasa 13 Maret 2018 waktu setempat.

Baca Juga: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Tunjukkan Gaya Baru Tina Goldstein

Di trailer perdana sekuel Fantastic Beasts ini, penonton kembali dibawa ke sekolah sihir Hogwarts, tempat terpenting dalam dunia Harry Potter. Ini adalah pertama kalinya Hogwarts dipakai sebagai setting tempat dalam franchise Fantastic Beasts.

Trailer langsung dibuka dengan pemandangan Hogwarts yang begitu familiar bagi penggemar Harry Potter. Bangunan kastil yang begitu khas membawa kembali fans mengingat bagian-bagian di film Harry Potter.

Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) March 13, 2018

Adegan lantas berganti memperlihatkan orang-orang yang tampak berasal dari Kementerian Sihir Amerika atau MACUSA di ruangan Dumbledore. Mereka menanyai sang profesor tentang keberadaan Newt Scamander.

“Ada rumor yang mengatakan Newt Scamander sedang menuju Paris. Aku tahu dia bekerja di bawah perintahmu,” kata orang-orang dari MACUSA.

Dumbledore muda dengan santai menjawab, “Jika kau pernah mengajarnya, kau tahu Newt bukanlah orang yang baik dalam mengikuti perintah.”

Selama itu, adegan berganti-ganti dari ruang kantor Dumbledore hingga Newt yang tengah melakukan perjalanan. Ada satu adegan yang memperlihatkan reuni Dumbledore dan Newt di atap sebuah gedung.

Tak hanya membawa kembali atmosfer sekolah sihir Hogwarts, trailer Fantastic Beasts 2 juga memperlihatkan makhluk-makhluk aneh khas mereka. Salah satu yang diperlihatkan adalah Kelpie, makhluk yang biasa berubah wujud dan sering kali mengambil bentuk seekor kuda.

Sementara itu, Fantastic Beasts: Crimes of the Grindelwald akan tayang di bioskop pada 16 November 2018. Selain Eddie Redmayne, film ini dibintangi oleh Jude Law sebagai Dumbledore, Johnny Depp sebagai Grindelwald, Zoe Kravitz, Katherine Waterston, dan masih banyak lainnya.

Baca Juga: Unggah Foto Dumbledore Muda, Ini Sinopsis Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Jika film pertamanya fokus membahas makhluk-makhluk magis yang ada di dunia Harry Potter, film kedua ini akan bercerita tentang kemunculan Grindelwald sebagai Voldemort di awal abad 20. Tak diragukan lagi bahwa penonton akan disajikan pertemuan Dumbledore dan Grindelwald di dalam ceritanya serta tampilan pertama dari Dunia Penyihir Paris.

(kem)