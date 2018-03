SEOUL – Setelah resmi go public, Bae Suzy dan Lee Dong Wook malah mendapatkan kecaman dari netizen Korea. Apa sebab? Mengutip Koreaboo, netizen menilai, Lee terlalu tua untuk Suzy.

Sebagai informasi, bintang Bubblegum itu kini berusia 36 tahun sementara Suzy 23 tahun. Sehingga ada perbedaan usia 13 tahun di antara keduanya. Sementara ketika bersama Lee Min Ho, Suzy hanya terpaut 7 tahun yang dinilai ideal oleh netizen.

Beberapa netter bahkan menjuluki Lee Dong Wook ajusshi, istilah untuk menyebut paman atau lelaki yang jauh lebih tua di Korea Selatan. “Aku penggemar Lee Dong Wook. Tapi jujur, dia terlihat lebih seperti pamannya Suzy!” tulis seorang netizen seperti dilansir dari Koreaboo.



Sementara lainnya mengungkapkan, "Suzy memiliki uang banyak dan berparas cantik. Tapi lihatlah, dia malah mengencani pria yang berusia di atas 30-an."



“Di usianya yang masih pertengahan 30-an, Lee Dong Wook terlihat seperti berumur 40 tahun,” kritik seorang netizen yang ditimpali lainnya dengan “Dia itu ajusshi, sudah tua.”

Agensi Lee Dong Wook dan Suzy mengonfirmasi hubungan keduanya pada 9 Maret 2018, setelah foto kencan mereka viral di Internet. Mereka dikabarkan berpacaran setelah bertemu dalam sebuah perkumpulan.

King Kong Entertainment, agensi Lee Dong Wook, mengatakan, artisnya kerap melakukan pertemuan pribadi yang bersifat kasual dengan aktris While You were Sleeping itu.

“Meski masih dalam tahap awal hubungan, mereka semakin mengenal satu sama lain. Karena hubungan mereka masih tahap awal, kami tak bisa berbicara banyak,” ujar agensi itu.

Hal itu diamini agensi Suzy, JYP Entertainment. Agensi itu memaparkan, "Hubungan mereka saat ini masih dalam proses mengenal satu sama lain."

Ketertarikan Suzy pada Lee Dong Wook pernah disampaikannya saat menjadi bintang tamu reality show Strong Heart pada 2012. Kala itu, dia bahkan menyebut Lee sebagai tipe idealnya. Sementara Lee Dong Wook, disebut-sebut jatuh cinta pada karakter Suzy yang down-to-earth.







