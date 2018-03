JAKARTA - Tidak banyak perubahan yang terjadi dari daftar tanggal lagu Korea Selatan (K-Pop) minggu ini. iKON masih tetap berada di posisi teratas dengan single mereka berjudul Love Scenario. Disusul dengan Bboom Bboom dari MOMOLAND yang pekan lalu berada di posisi ketiga.

Jika diminggu lalu Only Then dari Roy Kim berada diposisi kedua, minggu ini pria 24 tahun ini harus rela turun satu peringkat ke posisi tiga. Sementara Bad Boy dari Red Velvet masih betah berada diposisi keempat hingga mingu ini, dan diikuti oleh Jang Deok Cheol dengan Good Old Days.

Jung Sueung Hwan dengan The Snowman harus bangga dengan pencapaian mereka dan naik ke posisi enam. Menyingkirkan Heroine dari Sunmi yang harus rela merosot ke posisi sembilan.

Sementara itu posisi ke tujuh dan delapan diisi oleh Chung Ha dan Melomance yang saling salip berada diperingkat atas. Sayangnya, Contrail dari MoonMoon harus tetap betah diposisi terakhir.

Berikut adalah daftar tangga lagu 10 besar musik Korea versi Okezone yang dirangkum dari Billboard:

1. Love Scenario - iKON

2. Bboom Bboom - MOMOLAND

3. Only Then - Roy Kim

4. Bad Boy - Red Velvet

5. Good Old Days - Jang Deok Cheol

6. The Snowman - Jung Sueung Hwan

7. Roller Coaster - Chung Ha

8. Gift - Melomance

9. Heroine - Sunmi

10. Contrail - MoonMoon

(aln)