BROOKLYN - Aktris peraih Tony awards, Ruthie Ann Miles, mengalami kecelakaan mematikan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, pada 5 Maret 2018.

Melansir Variety, polisi menyebutkan, mobil yang dikemudikan Miles yang tengah hamil itu ditabrak oleh sebuah mobil yang melanggar lampu merah di antara Ninth Street dan Fifth Avenue.

Akibat tabrakan itu, Abigail, putri Miles yang masih berusia 4 tahun, harus kehilangan nyawanya. Sementara Lauren Lew, teman Miles yang juga berada di dalam mobilnya, harus kehilangan Joshua, anak laki-lakinya yang masih berusia 1 tahun.

(Ruthie Ann Miles bersama Abigail, putrinya yang tewas dalam kecelakaan di Brooklyn pada 5 Maret 2018. Foto: Broadway World)

Polisi mengatakan, Joshua meninggal setelah stroller yang digunakannya terlempar keluar mobil dan terseret di jalanan sejauh 100 meter. Kedua bocah tersebut, menurut polisi, tewas seketika di lokasi kejadian.

Sementara pelaku penabrakan, Dorothy Bruns, yang berusia 44 tahun, mengaku, tak menyadari kejadian tersebut karena mengalami kejang saat menyetir. Melansir Daily News, Bruns hanya mengalami luka ringan dan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit lokal.

Akibat kecelakaan itu, pelaku industri Broadway, melakukan penggalangan dana melalui laman GoFundMe. Hingga Selasa (6/3/2018) pukul 11.30 waktu setempat, penggalangan dana untuk Miles sudah menyentuh angka USD110.000 atau setara Rp1,48 miliar.

Sementara untuk Lauren Lew yang juga kehilangan putranya terkumpul USD18.000 (Rp243 juta).

Aktris Heather Headley melalui Twitter menuliskan, "Sebagai seorang ibu, anggota komunitas Broadway, perempuan, dan sesama anak Tuhan, aku sangat berduka untuk #RuthieAnnMiles," bukanya dalam unggahan itu.

Headley menambahkan, "Tanpa kusadari, aku menangis sendiri di dapur (rumahku) dan berdoa untuk Miles dan keluarga yang ditinggalkan. Kami yang mengenalmu, kami yang tidak (mengenalmu), dan kami semua berduka untukmu."

Sementara The Public Theater New York, menuliskan, "Tak ada kata yang bisa menggambarkan tragedi tak terduga ini. Kami mencintaimu, Ruthie. Kami semua memikirkanmu dan mengirimkan doa dan cinta untukmu dan keluargamu."

Miles yang bernama asli Ruthie Ann Blumenstein itu pernah memenangkan trofi Best featured Actress dalam Tony Award for Best Musical pada 2015. Trofi itu diboyongnya setelah dinilai sukses memerankan lakonnya dalam pertunjukan musikal The King and I.

(SIS)