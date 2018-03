SEOUL – Jelas sudah status asmara Park Shin Hye dan Choi Tae Jun. Agensi kedua belah pihak telah mengonfirmasi jika aktris dan aktor Korea Selatan itu memang diam-diam berpacaran selama ini.

Dilansir Soompi, Rabu (7/3/2018), agensi Park Shin Hye dan Choi Tae Jun membenarkan kabar asmara keduanya setelah mengonfirmasi langsung pada sang artis. Agensi menyatakan jika Park Shin Hye dan Choi Tae Jun menjalin cinta setelah mereka berteman selama beberapa tahun.

Konfirmasi hubungan asmara Shin Hye dan Tae Jun ini tak ayal membuat banyak fans patah hati. Bukan karena tak rela sang idola akhirnya punya pacar, tapi lebih karena kecewa idola mereka tak pacaran dengan artis yang mereka pilih.

TWITTER. DONT BE SHOOKT. I'M LETTING MY SHIP SINK. THIS JONG SUK AND SHIN HYE SHIP OF MINE IS ALL GOOD TO GO. PARK SHIN HYE AND CHOI TAE JOON IS SAILING — mae🌻 (@wonuserenity) March 7, 2018

Banyak fans Shin Hye yang kecewa karena bintang Pinocchio tersebut tak pacaran dengan Lee Min Ho atau Lee Jong Suk yang sama-sama pernah menjadi lawan mainnya. Sejak mereka beradu akting, banyak yang mendukung Shin Hye pacaran dengan salah satu aktor tersebut.

“Twitter, jangan terkejut. Aku membiarkan kapalku karam. Kapal Jong Suk dan Shin Hye-ku terlalu indah untuk menjadi nyata. Jadi Park Shin Hye dan Choi Tae Joon berlayar,” komentar @wonuserenity.

so my mom is super heart broken right now because of the dating news about Park Shin Hye. 🙈 up till now she still ship Shin Hye with Geun Suk. — 미카엘라 ✨ (@NESSWANDERS) March 7, 2018