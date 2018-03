SEOUL – Big Hit Entertainment memastikan, BTS akan absen dari pagelaran iHeartRadio Music Awards. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan Big Hit Entertainment, pada Rabu (7/3/2018).

Perwakilan Big Hit Entertainment menjelaskan, bahwa BTS memiliki jadwal yang sangat sibuk. Apalagi, mereka tengah mempersiapkan album baru. “Dengan alasan itu, dengan berat hati kami mengatakan, bahwa sulit bagi personel BTS untuk menghadiri acara tersebut.”

Baca juga: BTS Akhiri Kontrak dengan Promotor Amerika, Agensi Ogah Komentar

Berdasarkan laporan Star, BTS memang tengah mempersiapkan seri kedua album ‘Love Yourself’ yang akan dirilis pada semester I 2018. Hingga saat ini, Big Hit Entertainment memang belum mengumumkan secara resmi jadwal rilis pasti dan konsep album tersebut.

Namun pada akhir Januari 2018, Suga mengungkapkan, bahwa pengerjaan album itu masih dalam tahap awal. Dia dan rekan-rekannya masih memikirkan detail konsep album tersebut. "Tahun lalu, kami merasakan kebahagiaan luar biasa. Kami ingin mengangkat konsep itu dalam album ini. Apa kebahagiaan itu sebenarnya dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi bahagia?”

Suga menjelaskan, hampir mustahil untuk mencapai kebahagiaan hanya dengan 'berpura-pura' bahagia. “Harus ada usaha yang kau lakukan untuk menjadi bahagia. Itu sesuatu yang harus kita cari tahu. Tak akan ada orang yang bisa mengajarimu apa makna bahagia,” katanya.

Sementara terkait absennya BTS dari iHeartRadio Music Awards, Big Hit Entertainment mengungkapkan, fans BTS dari seluruh dunia mendukung acara tersebut. "Apapun hasilnya nanti, kami menuturkan rasa terima kasih mendalam kepada semua pihak,” imbuh sumber itu seperti dilansir dari Soompi.

Dalam acara itu, BTS dinominasikan dalam kategori 'Best Boy Band' dan 'Best Fan Army'. Dalam Best Boy Band yang merupakan kategori baru dalam ajang itu, BTS akan berkompetisi dengan lima nominee lain: CNCO (Amerika Latin), In Real Life (Amerika), PRETTYMUCH (Amerika Kanada), The Vamps (Inggris), dan Why Don’t We (Amerika).

Baca juga: BTS Raih Dua Sertifikasi Emas dari RIAA

Sementara untuk kategori Best Fan Army, BTS bersaing dengan Arianators (Ariana Grande), Beliebers (Justin Bieber), EXO-L (EXO), Harmonizers (Fifth Harmony), Lovatics (Demi Lovato), Mendes Army (Shawn Mendes), Mixers (Little Mix), Selenators (Selena Gomez), Smilers (Miley Cyrus), dan Swifties (Taylor Swift).

Sementara itu, iHeartRadio Music Awards akan digelar di The Forum, Inglewood, California, pada 11 Maret 2018, dengan DJ Khaled dan Hailey Baldwin sebagai host.

(SIS)