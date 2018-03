SEOUL - Big Hit Entertainment mengungkapkan, akan berhenti mempromosikan BTS di Amerika Serikat. Pasalnya, kontrak kerja sama antara Big Hit Entertainment dengan Gramophone Media resmi berakhir.

Sebagai informasi, Gramophone Media adalah promotor yang bertanggung jawab atas promosi BTS di pasar Amerika. Berakhirnya kerja sama itu, diungkapkan Eshy Gazit, CEO Gramophone Media, melalui pernyataan resminya yang dirilis melalui Tumblr.

Dalam keterangannya, Gazit berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Big Hit Entertainment selama ini. “Hai semuanya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Bang dan Big Hit Entertainment yang telah memberikan kami kesempatan berharga untuk mendukung BTS di Amerika setahun terakhir,” tulis Gazit.

Di tangan Gazit, tahun lalu BTS hadir di sejumlah acara ternama di Amerika: American Music Award, The Ellen Show, Late Night Show with Jimmy Kimmel, New York's Rocking Eve with Ryan Seacrest, dan The Late Late Night with James Corden.

Gazit menambahkan, bekerja sama dengan BTS merupakan sebuah mimpi dan kehormatan tersendiri bagi perusahaannya. “Ini kesempatan luar biasa, bisa mengenalkan BTS kepada musisi-musisi ternama Amerika, seperti The Chainsmokers, Halsey, Steve Aoki, Boy Fallout, dan Desiigner.”

Tak lupa Gazit menuliskan, bahwa kesuksesan Gramophone Media, BTS, dan Big Hit Entertainment tak lepas dari dukungan para Army (sebutan untuk fans BTS). “Para Army, kalian adalah fans yang sangat setia!” pujinya.

Dalam tulisannya itu, Gazit tak memaparkan secara gamblang alasan berakhirnya kerja sama tersebut. “Kini, tanggung jawab saya terhadap BTS telah usai. Sekarang, semuanya berada di tangan BTS, Big Hit, dan juga para Army. Kalian harus meneruskan kesuksesan serupa di tahun-tahun selanjutnya.”

Kesuksesan BTS menembus industri musik Hollywood, membuktikan bahwa publik Amerika teIah terbuka dengan musik K-Pop. Lagu MIC Drop, yang mana BTS berkolaborasi dengan rapper Desiigner dan DJ Steve Aoki, bahkan menembus top 40 chart Billboard Hot 100.

Pamor RM cs semakin membumbung, ketika PUMA menggaetnya boy band itu sebagai global ambassador mereka. Terkait pernyataan Gazit tersebut, Big Hit Entertainment belum memberikan tanggapannya.

