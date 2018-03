ga boong, tadi abis meeting di Artpreneur bertigaan aja. Sekala itu kalo nonton YouTube sering-sering dimarahinya dia sama Bapak. jadilah dia cari-cari aplikasi lain biar tetep main dan pilihannya selalu jatuh pada kamera. ini dia yg fotoin! hahahaha, sebenernya banyak shotnya, ada yg seluruh badan, yg dia pilih sendiri filter black and whitenya juga ada... anyway, hasil fotonya Sekala udh banyak loh. bikinin kumpulan fotonya gak ya? 🤔 #DistorsiSekala aseeeeeeeek 🤣 @dittopercussion

A post shared by Ayudia (@ayudiac) on Mar 5, 2018 at 3:22am PST