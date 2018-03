HQ & Untagged - #katrinakaif on the sets of #Zero ๐ŸŽฅ๐ŸŽž . . . May Allah give u success and whatever you want ๐Ÿ’™๐Ÿ’™๐Ÿ™ @katrinakaif . . #ูƒุงุชุฑูŠู†ุง_ูƒูŠู ููŠ ูƒูˆุงู„ูŠุณ ููŠู„ู ู‡ุง ุงู„ู‚ุงุฏู #ุฒูŠุฑูˆ ๐ŸŽž๐Ÿ’š . . ุฌู ุงู„ู„ู„ู„ู„ู‡ุงุงุงุงุง ูุชุงุงุงุงุงู† ุจู†ุช ู ุญู ุฏ ู ุงุชู ุฒุญ ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

A post shared by Sheku Kaif & Amirah (@katrinakaif_arabfc) on Mar 5, 2018 at 1:00pm PST