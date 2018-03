LOS ANGELES – Sutradara Luca Guadagnino telah mengonfirmasi bahwa film Call Me By Your Name akan dibuatkan sekuelnya. Film yang diadaptasi dari novel karya Andre Aciman tersebut mendapatkan gelar Best Adapted Screenplay pada gelaran Oscar kemarin.

Guadagnino pun saat ini mengaku sudah mulai mempersiapkan cerita baru dari Call Me By Your Name. Ia dipastikan akan kembali menggunakan jasa Armie Hammer dan Timothee Chalamet sebagai pemeran Oliver dan Elio.

Baca juga: Fakta-fakta Menarik dari The Shape of Water, Film Terbaik Oscars 2018

“Aku sudah memahami ceritanya dengan Andre Aciman. Ini akan mengambil waktu lima atau enam tahun setelah itu, jadi mungkin sekitar tahun '90-an,” kata Guadagnino.

Sutradara asal Palermo, Italia, itu juga memastikan bahwa sekuelnya nanti akan membawa sebuah warna yang baru. Lebih lanjut, tone yang digunakan di dalam film pertama akan ditinggalkan oleh Guadagnino.

Baca juga: Indra Bekti Bantah Kabar Kehamilan Istrinya

“Ini akan menjadi sebuah film baru dengan tone yang berbeda. Kalian akan melihat lebih banyak East Coast of America. Mereka akan berkeliling dunia,” lanjutnya.

Namun waktu untuk pengerjaan film ini masih belum bisa dipastikan. Guadagnino saat ini sedang mengerjakan naskah skenario untuk sekuelnya.

(SIS)