JAKARTA – Boyband baru JBJ akan datang ke Indonesia untuk pertama kali dalam rangkaian tur mereka bulan depan. Sebulan sebelum berkunjung ke Tanah Air, Roh Tae Hyun cs lebih dulu menyapa penggemarnya dalam sebuah video singkat.

Promo Enstar Entertainment mengunggah video greeting JBJ ke media sosial pada Selasa (6/3/2018). Dalam video tersebut, JBJ mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada fans Indonesia yang telah mendukung hingga grup beranggotakan 7 member itu bisa konser di sini.

“Kami JBJ. Akhirnya JBJ bisa bertemu dengan Joyful (sebutan fans JBJ) di Indonesia. Kami akan mengadakan konser pertama kami pada tanggal 7 April 2018 di Kasablanka Hall. Terima kasih banyak untuk Joyful di Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan cinta untuk kami,” kata member JBJ secara bergantian.

JBJ 1ST CONCERT [JOYFUL DAYS] IN JAKARTA! Video greetings from JBJ for Indonesian Joyful! Are you ready to meet them, Joyful? Grab your ticket now on https://t.co/4SHf3PZ2IY ! #JoyfulDaysinJakarta pic.twitter.com/se5oNbLuLF— Enstar Entertainment (@enstarent) March 6, 2018