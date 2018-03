SEOUL - Sibuk dengan kegiatan di industri musik K-Pop, Samuel Kim memutuskan untuk menjalani homeschooling. Mantan personel duo hip hop 1Punch tersebut, memang baru berusia 16 tahun dan harusnya duduk di bangku SMU.

Hal itu diungkapkan Brave Entertainment, agensi yang menaungi Samuel Kim, pada Senin (5/3/2018). "Tahun lalu, Samuel sibuk mengikuti Produce 101 Season 2, yang dilanjutkan dengan debut solo dan promosi album. Semua kegiatan itu membuat dia kesulitan membagi waktu antara karier dan pendidikan," katanya.

Baca juga: Yeay, Samuel Kim Comeback dengan 'Eye Candy'



Agensi tersebut menambahkan, "Karena itu, Samuel memutuskan untuk mengikuti homeschooling agar bisa fokus pada pendidikan sekaligus berkarier," ujarnya seperti dikutip dari Soompi.

Brave Entertainment menjelaskan, hal itu merupakan keputusan bersama yang diambil Samuel bersama keluarga dan agensinya. "Homeschooling menjadi pilihan terbaik sekaligus rasional agar Samuel tetap dapat berkarier tanpa mengenyampingkan pendidikan."

Meski gagal bergabung dalam Wanna One, sebagai boy band bentukan Produce 101 Season 2, namun Samuel Kim cukup beruntung bisa bersolo karier. Sebelum merilis 'Eye Candy', pada 16 November 2017, Samuel lebih dahulu meluncurkan album EP bertajuk 'Sixteen'. Album dengan total enam lagu itu dirilis, pada 2 Agustus 2017.

Di usianya yang terbilang muda, remaja berdarah Amerika-Korea itu sudah melewati jalan berliku untuk bisa menembus industri musik K-Pop. Pada 2012, dia menjadi trainee di bawah naungan Pledis Entertainment, dan hengkang setahun kemudian.

Pada 2015, remaja kelahiran Los Angeles, Amerika Serikat, itu debut sebagai duo hip hop 1Punch. Samuel dan rapper One debut pada 23 Januari 2015, dengan merilis 'The Anthem'. Namun 8 bulan kemudian, One dipinang YG Entertainment dan 1Punch pun bubar.

Baca juga: Samuel Kim Tersingkir, Ini Daftar 11 Pemenang 'Produce 101 Season 2'



Kini setelah merilis dua album, Samuel bertekad untuk lebih sibuk sepanjang 2018. Pada Februari silam, dia memulai debutnya di Jepang dengan merilis single Sixteen versi Jepang. Pony Canyon pun didapuk sebagai pihak yang akan membantu promosi debut Samuel selama di Jepang.

Tak hanya itu, dia juga ambil bagian mengisi theme song serial tvN Cross, lewat Thousand Times.

(SIS)