SEOUL - Penyanyi Samuel Kim akhirnya dikonfirmasi bakal comeback dalam waktu dekat. Mantan kontestan ajang survival Produce 101 season 2 ini disebut-sebut akan kembali menghiasi panggung hiburan K-Pop pada 16 November 2017.

Samuel pun dipastikan comeback dengan sebuah full album. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi, Brave Entertainment pada Selasa 24 Oktober 2017.



"Kami sangat yakin dengan album ini," ujar Brave Entertainment sebagaimana dikutip dari Soompi.



Lagu utama untuk comeback nanti pun nyatanya sudah selesai digarap. Bahkan pria kelahiran Januari 2002 ini telah merampungkan proses produksi musik video per kemarin pagi.



"Kami selesai syuting musik video pagi ini (Selasa). Itu akan keluar dengan baik," sambung salah satu seorang perwakilan.



Brave Entertainment sendiri berjanji konsep full album yang akan diusung ke depannya akan jauh lebih dewasa ketimbang sebelumnya. Warna musik yang dihadirkan pun sedikit lebih segar.



Seperti yang diketahui, idol yang sempat bernaung di Pledis Entertainment ini telah meluncurkan mini album yang bertajuk Sixteen pada 2 Agustus 2017 lalu. Mini album tersebut menandai debut Samuel sebagai seorang solois di belantika musik K-Pop.



"Pada intinya full album nanti akan sangat lebih dewasa dari album terakhir Samuel, Sixteen," jelas pihak manajemen.



Di samping itu, lagu-lagu terbaru di album nanti pun rupanya bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Samuel tidak lagi menyasar pendengar hanya dari kalangan remaja saja.



"Judul lagunya adalah hal yang baru. Albumnya pun akan menjadi salah satu yang bisa dinikmati setiap orang, baik itu dari usia remaja hingga usia 40-an," terang Brave Entertainment.



"Di lagu nanti tidak akan ada kolaborasi. Samuel akan tampil sendiri. Pastikan kalian menantikan sosok Samuel yang berbeda dari sebelumnya," tambahnya.

Menengok ke belakangan, mini album Sixteen menyuguhkan enam buah lagu yaitu Jewel Box, Sixteen, I Got, It, With U, 123 (One Two Three), dan I'm Ready. Semenjak diluncurkan lagu-lagu tersebut pun berhasil menduduki berbagai chart musik K-Pop.



Baik Samuel maupun pihak agensi tentu berharap supaya comeback full album nanti kembali meraih kesuksesan serupa.





(edi)