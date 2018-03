SEOUL – Junho menjadi idol-aktor terbaru yang ramai diperbincangkan karena kemampuan aktingnya yang mumpuni di Just Between Lovers. Berkat akting apiknya, Junho kini sudah ditawari proyek akting baru.

Member 2PM tersebut sedang dilirik untuk bermain di drama baru SBS berjudul Greasy Melo. Jika kesepakatan tercapai, Junho diharapkan bisa beradu akting dengan Jang Hyuk yang juga sedang didekati.

“Kami telah memberikan tawaran kasting kepada Lee Junho dan Jang Hyuk. Belum ada keputusan apa pun. Kami saat ini sedang dalam proses diskusi,” ujar perwakilan tim produksi seperti dilansir Soompi, Jumat (2/3/2018).

Belum ada komentar apa pun dari JYP Entertainment selaku agensi Junho. Namun agensi Jang Hyuk telah membenarkan jika aktor Voice tersebut sudah mendapatkan tawaran untuk berakting di Greasy Melo.

“Memang benar jika dia mendapat tawaran kasting. Tapi, kehadirannya di drama itu belum diputuskan. Kami masih dalam proses diskusi,” kata perwakilan agensi Jang Hyuk.

Junho ditawari peran utama sebagai seorang chef bernama Seo Poong. Sedangkan Jang Hyuk akan menjadi seorang gangster yang belum lama ini keluar dari penjara bernama Doo Chil Seo.

Greasy Melo berkisah tentang chef ternama yang mengelola restoran makanan China di Korea. Karena satu alasan, chef tersebut dipindahkan untuk mengurus restoran di pinggiran kota yang nyaris bangkrut.

Selain Junho dan Jang Hyuk, aktris Jung Ryeo Won juga didekati untuk menjadi pemeran utama wanita Greasy Melo. Seperti halnya dua aktor tersebut, pihak Jung Ryeo Won masih melakukan tahap diskusi.

“Belum lama ini dia menerima skenario (Greasy Melo). Masih dibutuh sedikit diskusi lagi,” terang agensi Jung Ryeo Won.

Seo Sook Hyang, penulis skenario drama Pasta, Miss Korea dan Don’t Dare to Dream dipercaya untuk menulis cerita Greasy Melo. Jika tak ada kendala, Greasy Melo dijadwalkan tayang pada Mei 2018 menggantikan slot Should We Kiss First.

