JAKARTA - The Next Boy/Girl Band Season kedua kembali bergulir, setidaknya sudah ada tujuh kontestan yang berhasil duduk di bangku hotseat, penasaran siapa sajakah mereka?Sebagai informasi, The Next Boy/Girl Band tayang perdana di Global TV pada Kamis 1 Maret 2018.

Dari pembukaan acara The Next Boy/Girl Band dibuka oleh penampilan dari Soul Sister dan B-Force yang merupakan pemenang dari ajang The Next Boy/Girl Band Season pertama. Ya, lagu Power dan Mic Drop dinyanyikan oleh keduanya disambut dengan tepuk tangan riuh penonton.

Sementara itu, di bangku juri penilaian ada nama Dewi Gita, Denada dan Nino yang bertindak sebagai judges atau mentor team Boys, sedangkan judges untuk team Girls ada nama Vidi Aldiano, Gamaliel, dan Melly Goeslaw.

Terjadi keseruan saat para juri memilih para peserta untuk masuk ke dalam tim mereka seperti tim Boys atau Girls. Seperti pada tim Boys yang dimana tampil perdana merupakan kontestan yang bernama Ashraf.

Mulanya kontestan tersebut berhasil memikat hati Dewi Gita serta Nino dengan penampilannya menyanyikan lagu Irish, tapi ketika diminta untuk menyanyikan ulang lagu tersebut justru Nino berubah pikiran dan tak ingin Ashraf berada di timnya.

"Halo Ashraf, jadi gini keadaannya Denada enggak mau ada lo di hotseat. Kayanya sorry deh Ashraf, kamu belum bisa," kata Nino.

Berbeda nasib dengan Ashraf, salah satu kontestan yang bernama Ivan justru mendapatkan hotseat dari judges, meski pada awalnya sempat dikerjai lantaran berulang tahun. Sampai-sampai ia harus berjanji terlebih dahulu untuk tampil lebih baik lagi.

"Lo waktu ngedance asik (Ivan), pas nyanyi biasa aja. Sebenarnya kita ekpektasi bisa gerakan-gerakan gitu," tambah Nino.

"Ivan janji bakal ngasih yang terbaik, kalau penampilan jelek nanti boleh swipe Ivan," jawab Ivan.

Singkat cerita terdapat empat orang dari tim Boys yang dipilih Denada, Nino, dan Dewi Gita untuk bergabung dalam timnya, dimana ada nama Ivan, Yehuda, AXL dan Adith.

Berbeda dengan tim Girls yang hanya mampu terpilih tiga orang, dimana nama Wulandari Laumi, Inggid dan Novera. Lebih lanjut, terjadi keseruan pula saat memilih para peserta pada tim Girls.

Wulandari Laumi yang sempat menitihkan air mata saat ditanya mengenai jati dirinya diatas panggung lantaran kerap kali dikucilkan. Sementara Inggid yang berhasil mengajak judges untuk bergoyang Maumere diatas panggung.

"Kalau gue merasakan ada unsur bintangnya (Laumi)," kata Gamaliel.

"Tipis banget suaranya, di YouTube suaranya banyak kaya gini," timpal Melly Goeslaw.

Namun disaat kedua judges itu berdebat penampilan Laumi, justru Laumi kedatangan tamu penting yakni anak dan sang ibunda. Di situlah tangis dari Laumi pecah dan berjanji akan tampil maksimal. Para judges pun merasa yakin bahwa Wulandari Laumi dapat memberikan penampilan yang memukau.

"Saya yakin bisa. Enggak tahu tiba-tiba (nangis)," ungkap Laumi.

Tak hanya itu, keseruan lain juga terjadi saat Novera tampil diatas panggung dengan menyanyikan lagu Jangan Gila. Alhasil, Novera berhasil memikat judges dan masuk dalam hotseat. Bahkan Novera sempat meminta Vidi Aldiano untuk menggendongnya masuk pada hotseat.

Seperti diketahui, The Next Boy/Girl Band masih akan hadir pada Kamis Minggu depan hanya di Global TV pukul 19:15 WIB. Sontak masih bakal ada kejutan lagi yang akan disuguhkan oleh setiap kontestan tetapi para kontestan pun masih belum dapat berbangga diri lantaran masih akan ditukar oleh peserta lain bila penampilannya kurang memuaskan keenam judges.

