JAKARTA - Indonesia saat ini diketahui tengah berada dalam bahaya narkoba. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, polisi bahkan berhasil meringkus empat orang artis yang diketahui terlibat dalam penggunaan narkoba.

Mengetahui hal tersebut, aktor tampan Steve Emmanuel jelas mengaku lebih hati-hati dalam menjaga buah hatinya dengan Andi Soraya, Darren Sterling, agar menjauhi narkoba. Bahkan ia memiliki cara berbeda untuk menjauhi sang putra dari narkoba.

"Cara mendidik aku bukan kayak kampanye-kampanye di Indonesia. Say no say no say no, kenyataannya say yes. Mending ada buku panduannya," ujar Steve Emmanuel yang ditemui di softlaunching aplikasi Yukk, di kawasan Cipaku, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

"Sama kayak seks, semua bicara enggak boleh seks bebas ini ini, kenyataannya banyak yang hamil diluar nikah, penyakit," tambahnya.

Dengan tegas Steve menyatakan bahwa ia memiliki cara jika anaknya mulai tergoda dan ingin mencoba hal-hal baru seperti merokok dan meminum minuman keras. Ia bahkan akan mempersilahkan putranya untuk melepas rasa penasaran mereka bersama dengan dirinya.

"Gue akan bilang, kalau kamu tergoda, hubungi papa, kasih tahu aku, kamu pingin tahu banget, sini sama aku saja sekalian," tuturnya.

Akan tetapi, pria 34 tahun ini bersyukur lantaran anak-anaknya tidak tertarik dengan hal-hal negatif yang memang tidak berguna bagi diri mereka. Bahkan sang putra diketahui sama sekali belum pernah merasakan memiliki kekasih seperti para remaja pada umumnya.

"Enggak, pacaran enggak, merokok enggak, minum enggak. Anak gue enggak tertarik sama yang aneh-aneh. Syukur Alhamdulillah," tutupnya.

(aln)