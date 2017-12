JAKARTA - Pertemanan Raline Shah dan Seungri 'BIGBANG' kembali terlihat. Tanpa ragu, Raline mengunggah kebersamaannya dalam akun Instagram pada Minggu (10/12/201), yang mana turut mengajak Milane Fernandez sahabatnya.

Bintang film 5 CM tersebut ikut hadir merayakan pesta perayaan ulang tahun Seungri yang ke-28 tahun di Pulau Pamalican, Palawan, Filipina, meski hari jadinya jatuh pada 12 Desember mendatang.

Pada unggahan Instagram Story, Raline menunjukkan pesta perayaan pada malam hari dan Milane pun turut melakukan hal serupa. Adik aktor Nino Fernandez tersebut mengunggah video berdurasi singkat dimana Seungri memperkenalkan Raline sebagai aktris asal Jakarta, Indonesia.

Sementara pagi harinya, ia memasang foto berdua dengan pelantun Last Dance tersebut yang tampak topless dengan kacamata hitamnya. Dalam unggahan tersebut, Raline menuliskan ucapan selamat ulang tahun dengan menyebutkan julukan untuk Seungri yaitu Panda, yang mana populer di kalangan penggemar BIGBANG.

"A good morning with the Birthday Panda. Thanks for all the good times so far! Its definitely been a HAPPY Birthday 🐼 #worldwithoutstrangers," tulis Raline.

Unggahan tersebut membuat heboh netizen Indonesia, khususnya penggemar Seungri. Mereka menuliskan ungkapan iri dan patah hati akan kedekatan Raline dan Seungri hingga mendukung keduanya berpacaran.

"Cocok walaupun daku patah hati," tulis @lallathepillow.

"Ku merestui kalian. Mbk raline jaga panda ku yaa," tulis @liya_21597.

"I’m so happy when both of you together??? Idk you look good together for sure 😅 whatever your relationship is. I hope both of you will always together @seungriseyo @ralineshah," tulis @ayu_vienna.

Kedekatan Raline Shah dengan personel BIGBANG tersebut terlihat saat dirinya hadir dalam konser BIGBANG 'MADE' Tour in Jakarta 2016. Sejak itu, keduanya beberapa kali terlihat menghabiskan liburan bersama kelompok pertemanan mereka baik di Indonesia maupun luar negeri.

