LOS ANGELES - Memberi fans beruntungan sebuah kaos, tanda tangan, barang pribadi, atau tiket backstage pass adalah suatu hal yang biasa dilakukan seorang idola. Tapi, Taylor Swift punya cara lain untuk memanjakan idolanya.



Tak sekadar mengajak seorang fans untuk bisa menonton konsernya di Manchester dulu, Taylor juga membelikan sang penggemar beruntung sebuah rumah. Hal itu diungkap Stephanie, fans beruntung yang mendapat hadiah rumah dari pelantun Look What You Made Me Do tersebut.

Baca Juga: Berusaha Merangsek ke Backstage, Fans Berat Katy Perry Ditangkap Polisi



Stephanie mengungkap jika Taylor mengetahui keadaannya yang tak punya rumah dan sedang hamil. Karena itu, kekasih Joe Alwyn tersebut membelikannya rumah setelah mereka bertemu di konser Taylor.



"Aku berdebat untuk memposting cerita ini atau tidak. Aku akhirnya memutuskan untuk memberitahu kalian apa yang sudah dilakukan Taylor untukku. Apa yang tidak kalian tahu adalah selama 8 bulan kehamilanku, aku tidak punya rumah," ungkap Stephanie seperti dilansir E! Online, Minggu 24 Desember 2017.





Stephani menceritakan jika ia menjual rumahnya untuk alasan kesehatan dan keamanan. Di saat seperti itu, kekasihnya kehilangan pekerjaan. Singkat cerita, ibu Stephanie berhasil memberitahu Taylor tentang kondisi sang putri yang pergi ke Manchester untuk menonton konser penyanyi 28 tahun tersebut.



"Setelah pertunjukkan, Taylor membawa kami ke ruang ganti dimana dia memberitahuku, 'Stephanie, kau sudah ada dalam hidupku begitu lama dan kau tak pernah meminta apa-apa dariku. Kau bisa meminta tolong dan aku akan membantumu. Tapi kau tidak melakukannya. Ibumu memberitahuku,'" cerita Stephanie.

Baca Juga: Catat! Katy Perry Gelar Konser di Indonesia pada April 2018



Stephanie melanjutkan, "Taylor bilang dia ingin memberikan kembali uang tiket dari tiketku malam itu. Yang dilakukannya sebenarnya adalah membantu kami membeli sebuah rumah dan semua yang aku butuhka untuk bayiku. Dia bilang, 'Aku ingin kau bisa senang memiliki bayimu, tak perlu mengkhawatirkan hal seperti ini.'"



Stephanie mengakhiri ceritanya dengan menuliskan, "Malam itu, dia mengulurkan tangannya padaku dan mengangkatku dari bawah. Hal yang sama yang dilakukannya selama 12 tahun. Aku mencintainya selamanya. #SwiftStories #Taymoji #MySwiftStory."







(edi)