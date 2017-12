SEOUL - SHINee dijadwalkan menggelar konser Dome mereka di Jepang pada pertengahan dan akhir Februari 2018. Namun dengan meninggalnya Jonghyun pada 18 Desember 2017 lalu, nasib konser tersebut pun mulai dipertanyakan.

(Baca Juga: Sebelum Meninggal, Pesan Jonghyun SHINee: Biarkan Aku Pergi)

Pada Sabtu 23 Desember 2017, web Jepang resmi SHINee akhirnya memberikan pengumuman. Dalam pernyataannya, agensi masih belum bisa memberikan kepastian dan menyerahkan semua keputusan kepada member.

"Meskipun kami mempunyai tanggung jawab untuk memberitahu kalian soal masa depan konser 'SHINee World The Best 2018 ~From Now On~' yang baru-baru ini kami umumkan, member dan staf masih merasakan rasa sakit emosional yang luar biasa besar karena kenyataan yang terjadi belakangan ini sangat sulit untuk diterima," demikian awal pemberitahuan web resmi SHINee seperti dilansir Soompi, Minggu (24/12/2017).

"Kami akan sepenuhnya menghormati keputusan para member tak peduli apapun keputusan mereka dan kami berencana untuk melakukan apapun yang kami bisa untu terus mendukung SHINee di masa depan," sambung agensi.

Karena itu, agensi meminta fans untuk bersabar dan memberikan waktu lebih hingga mereka bisa memberikan keputusan akan nasib konser tahun depan. Agensi akan langsung memberikan pengumuman begitu mereka telah mencapai keputusan akhir dengan keempat member SHINee.

"Meskipun kami tahu ini mungkin akan menyebabkan lebih banyak kecemasan dan kekhawatiran untuk fans yang selalu mendukung SHINee, kami ingin meminta sedikit lebih banyak waktu sebelum membuat keputusan akhir untuk konser ini. Kami aan memposting pengumuman lain setelah diskusi lebih jauh," demikian ahir pengumuman tersebut.

Pada 15 Desember 2017, agensi SHINee di Jepang mengumumkan jika grup pelantun Get the Treasure itu akan menggelar konser di dua dome terbesar Jepang, yani Kyocera Dome dan Tokyo Dome. Konser di Kyocera Dome akan diselenggarakan pada 17 dan 18 Februari 2018, sedangkan Tokyo Dome pada 26-17 Februari.

Konser ini awalnya juga digadang-gadang sebagai momen comeback Onew ke atas panggung bersama SHINee setelah pemilik nama asli Lee Jinki itu hiatus sejak Agustus lalu. Dalam pengumumannya kala itu, agensi menyatakan bahwa kelima member akan tampil di konser Dome mereka.

(Baca Juga: Tak Ingin Larut dalam Kesedihan, Pretty Asmara Berkarya di Penjara)

Di sisi lain, fans maklum jika SHINee memilih membatalkan konser Februari mendatang atau menundanya. Alih-alih kecewa, fans malah mendukung SHINee jika mereka memang membutuhan lebih banyak waktu untuk menerima kenyataan ini dan istirahat.

"Ambil semua waktu yang kalian butuhan. Kami akan menunggu kalian. Kalian lebih penting bagi kami," dukung cassieelfinspirshaw.

"Kami akan menghormati apapun keputusan member. Lebih dari apapun, kesehatan mental mereka adalah prioritas utama. Jadi, jia mereka bilang mereka belum siap dan ingin menunda atau membatalkan onser, maka kami akan sepenuhnya menghormati itu," dukung MATB08.

(edi)