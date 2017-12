MALANG - Azriel, anak kedua Anang Hermansyah harus dilarikan ke rumah sakit di kawasan sukun, Malang, Jawa Timur, Jumat (22/12/2017) dinihari. Jika melihat unggahannya di Instagram Story, ia mengalami panas tinggi dan terkulai lemas hingga kini.

Dirinya dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga, termasuk sang ibu sambung, Ashanty sekira pukul 03.00 WIB. Ashanty, yang juga membeberkan keadaan Azriel, merekamnya tengah geleng-geleng kesakitan. Panas tubuh yang diderita Azriel rupanya sampai 40 derajat Celsius.

 

"Panasnya 40. Get well soon sayang @azriel_hermansyah," tulis Ashanty. Tulisan itu menemani foto tangan Ashanty menggenggam tangan Azriel di atas kasur. Ashanty juga sempat heran karena Azriel dikirimkan sepagi itu ke rumah sakit.

"Ini jam 4 pagi nganter Jiel ke Emergency, panasnya tinggi banget. Jiel mikirin apa sih kamu?" tanya Ashanty.

Azriel masih mengabadikan keadaannya setidaknya hingga sejam terakhir. Beruntung, Azriel masih ditemani Ashanty serta kedua adiknya, Arsy dan Arsya meski lebih sering mengganggu ketimbang membantu.

Bahkan, Arsy dan Arsya kerap bermain di dekat Azriel dengan pakaian santai. Ashanty sendiri masih mengenakan daster saat menemani Azriel.

Ashanty sempat menyorot kelakuan adik-adik Azriel itu. Sayangnya, baik Ashanty maupun Azriel belum membeberkan mengapa Azriel bisa sampai panas tinggi. Azriel pun menutup kolom komentar di foto-foto terbarunya sehingga belum menerima ucapan apapun dari warganet.

Yang jelas, Ashanty sempat risih karena Arsy dan Arsya kerap mengganggu kakaknya tersebut.

"Kakanya sakit digangguin terus," keluh Ashanty.

