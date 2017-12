SEOUL – Aktris Han Ji Min dan Park Hyung Sik tak henti saling puji setelah dipertemukan dalam sebuah film pendek berjudul Two Lights: Relúmino. Saat tampil dalam Star Spot Live melalui V Live, Park menyebut Han sebagai pribadi yang mudah didekati.



"Dahulu, aku sempat bermimpi bertemu dengannya. Maka ketika aku benar-benar bisa bertemu bahkan bekerja bersamanya, aku benar-benar tersentuh," katanya.

(Baca juga: Temani Jang Dong Gun, Park Hyung Sik Bermain dalam Suits)

Dia menilai, seniornya di industri akting itu adalah sosok yang mudah bergaul. Sifat itulah yang menurut dia, membuat mereka cepat akrab dan akhirnya sering mengobrol saat break syuting. "Awalnya, kami hanya membicarakan hal-hal seputar film. Kemudian, kami bisa membicarakan banyak hal secara alami. Kami bisa akrab dengan cepat,” ujarnya.



Sementara bagi Han Ji Min, Park memiliki hati yang baik. "Pertemuan pertama kami adalah saat minum arak beras dengan staf produksi. Begitu melihatnya, aku bilang dia terlihat seperti anak anjing. Park Hyung Sik memiliki mata yang jernih dan bulat. Saya bilang, dia sangat cocok memerankan tokoh In Soo," tuturnya.

Han menambahkan, "Sebelum syuting dimulai, kami membangun chemistry dengan sering bertemu dan berdiskusi. Kami semakin dekat, setelah melakukan riset tentang penyandang tunanetra yang menjadi latar belakang utama film ini,” ujarnya.

Chemistry itu, menurut Han, terbangun sangat apik dan kerap mendapat pujian dari staf produksi. "Ketika kami berdua dan sutradara berkumpul bersama, staf lainnya akan berkata bahwa kami seperti sedang syuting sebuah film komedi. Saya sedikit merasa sedih karena syuting berakhir begitu cepat,” lanjutnya.

Dalam Two Lights: Relúmino, Park berperan sebagai In So, sementara lakon Soo Young diperankan oleh Han Ji Min Soo. Kedua karakter tersebut, diceritakan mengalami gangguan penglihatan. Ketika bertemu, mereka saling jatuh cinta dan berkesempatan melihat satu sama lain untuk pertama kalinya.

(Baca juga: Park Hyung Sik Ngaku Jatuh Cinta pada Park Bo Young)

Soo Young digambarkan sebagai karakter ceria dan tangguh. Sedangkan In Soo, memiliki karakter yang sedikit rapuh. Mereka bertemu di sebuah klub fotografi dan perlahan mulai saling dekat. Terlepas dari fakta bahwa Two Lights: Relúmino hanya film pendek, proyek ini mendapat perhatian filmmaker, baik dari dalam maupun luar negeri.

Film garapan sutradara Heo Jin Ho itu siap dirilis secara daring pada 21 Desember 2017, pukul 15.00 KST.









(SIS)