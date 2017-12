Perspektif . Inspirasi adaah soal keputusan pengamat bukan obyek yang diamati. Bagi kita mungkin biasa saja atau bahkan alay, bagi orang lain mungkin itu inspiratif. . Percayalah, kalau generasi 80/90 an merasa keren sekali saat mengidolakan Rolling Stone, The Beattles, Guns n Roses dkk, kids zaman now merasakan sensasi yang sama ketika menikmati K-Pop. Ketika gerasi kami dulu histeris berduka menyaksikan Kurt Cobain bunuh diri maka Jonghyun memenuhi ruang hati para kids zaman now dengan duka cita mendalam saat dia meninggal dunia. . Ketika kami, para generasi 80/90an, merasa kids zaman now suram masa depannya karena mereka tidak bisa cuci piring, nyapu dan menyapa tamu saat kumpul keluarga, kami mungkin lupa bahwa mereka sudah memenangkan lomba menulis Bahasa Inggris di Uni Eropa bahkan pada usia ketika kami dulu bahkan belum mulai belajar Bahasa Inggris. . Semua itu adalah soal perspektif. . Foto: deepest condolences for the passing of @_ambalita_ 's idol, Jonghyun.

