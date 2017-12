JAKARTA - Mantan kekasih Raisa, yakni Keenan Pearce nampaknya memang menjalani hubungannya dengan sang kekasih yang bernama Gianni Fajri ke jenjang yang lebih serius lagi.

Beberapa waktu lalu bahkan Walikota Bandung, yakni Ridwan Kamil sempat membocorkan kalau Keenan dan Gianni akan segera melangsungkan akad nikah melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Keenan Pearce dan Gianni Fajri dikabarkan telah melangsungkan pertunangan secara resmi. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram.

Dalam video tersebut, terlihat pertunangan yang digelar pasangan ini bernuansa merah dan biru. Keluarga Keenan mengenakan pakaian merah, sedangkan Gianni biru. Namun, pada video itu tak nampak sosok sang adik, yakni Pevita Pearce.

Dilihat dari akun Instagram pribadinya, Pevita Pearce justru terbang ke London tepat di hari pertunangan sang kakak . Dalam unggahan foto itu, wanita 25 tahun tersebut pergi ke London dengan seorang teman wanitanya.

"London is calling 📞✈️," tulis Pevita.

Seperti diketahui, Keenan Pearce memang telah melamar Gianni Fajri secara pribadi saat mereka berlibur di Berlin, Jerman. Melalui unggahan foto Oktober lalu, Keenan menuliskan caption, "She said yes",

