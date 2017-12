JAKARTA - Keberhasilan Sharla di panggung The Voice Kids Indonesia season 2 hingga dinobatkan sebagai juara tak lepas dari peran penting Agnez Mo sebagai coach. Dari masa blind audition sampai babak grand final, Sharla menilai masuk ke dalam tim pelantun Damn I Love You ini adalah pilihan yang tepat.



Ia senang kerja keras selama berada di The Voice Kids Indonesia musim ke-2 akhirnya membuahkan hasil berkat dukungan coach Agnez. Pernyataan tersebut disampaikan Sharla usai meraih trofi kemenangan di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam 14 Desember 2017.



"Kalau Sharla seneng bisa dicoaching sama coach Agnez. Coach Agnez itu baik banget. Ngajarin Sharla sabar banget sampe bisa. Pokoknya coach Agnez selalu meyakinkan Sharla kalo bisa," ungkap Sharla.

Meski keluar sebagai juara, bukan berarti finalis asal Jombang, Jawa Timur ini besar kepala. Alih-alih merasa hebat memenangkan kompetisi, Sharla justru tak merasa demikian.



"Kalau Sharla menilai ini bukan persaingan tapi semuanya kayak Anneth itu saudara," sambungnya.





Sementara itu, Agnez yang duduk di samping Sharla juga ikut menanggapi soal kesuksesan sang anak didik. Sedari awal, wanita 31 tahun ini memang optimistis bahwa Sharla akan menang.



"Ya kalo ngomongin optimis harus optimis yah. Tapi mau pun gimana anak yang lain bagus-bagus. Bukan khawatir sih tapi lebih ke challenge. Makanya enggak pernah kasih lagu yang gampang. Saya justru kasih lagu-lagu yang bisa memoles apa yang mereka udah punya," terang Agnez.

Untuk ke depannya, Agnez belum bisa membocorkan apakah ada proyek kolaborasi bersama dengan Sharla atau tidak. Hanya, ia berpesan supaya sang anak didik tidak lekas puas dengan gelar juara yang disandang.



"(Kolaborasi) kita liat aja nanti gimana. Tapi sekarang dia harus fokus dengan apa yang dia capai. Harus bisa bersyukur. Tapi inget, sekarang dia kan menuai, jadi jangan lupa untuk menanam. Soalnya pada saat menuai kadang-kadang terlena keenakan. Ini harus terus dilakuin. Kamu juga harus terus menanam biar bisa survive di industri musik," tutup Agnez.





