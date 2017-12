JAKARTA - Lagu Nimala milik Siti Nurhaliza berhasil dibawakan oleh finalis asal Jombang, Jawa Timur, Sharla di episode pamungkas The Voice Kids Indonesia season 2 yang tengah berlangsung di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (14/12/2017).

Anak didik coach Agnez Mo ini tampil memesona. Sepanjang lagu dinyanyikan, Sharla sukses mengajak para penonton sing a long. Sebagai coach, Agnez tentu luar biasa kagum.

"Wow, memang ini berasa banget naturalnya. Dia nyanyinya kayak yaudah gitu aja. Tapi asyik banget. Keren banget. Semakin mantap. Suaranya juga udah asyik banget," kata Agnez mengomentari penampilan Sharla.

Selanjutnya, coach Tulus sempat dibuat khawatir dengan penampilan anak didiknya, Anggis karena sedang menderita penyakit radang tenggorakan. Kendati sempat ketar-ketir, coach Tulus tetap puas dengan pertunjukkan yang disuguhkan Anggis.

Lagu Through The Fire yang dipopulerkan oleh Chaka Khan berhasil dilahap habis finalis asal Denpasar, Bali ini dengan sempurna.

"Anggis ini lagi infeksi radang tenggorokan cukup akut. Tapi Anggis ini punya mental juara. Anggis ini bagus banget. Ini keajaiban. Beberapa jam yang lalu Anggis hampir suaranya habis. Meski enggak sesempurna yang diharapkan tapi kamu keren banget," puji Tulus.

Tanpa jeda, Vitara menjadi peserta penutup babak pertama di episode final malam ini. Ia menghentak panggung dengan If You Go Away milik Barbara Streisand. Menilai penampilan Vitara, coach Bebi lantas memuji habis-habisan.

"Aku penasaran siapa yang bisa bawain lagu ini. Aku bersyukur banget punya Vitara. Kalo menurut aku kamu ini lolos. Kamu punya penampilan yang bagus," ujar Bebi.

Sebelumnya tiga kontestan lainnya sudah unjuk gigi lebih dulu di panggung grand final The Voice Kids Indonesia season 2. Anneth membawakan lagu Listen, Kim dengan Beat It dan terakhir Tiara dengan All By My Self.

(ade)