JAKARTA - Anneth menjadi finalis perdana yang tampil di babak grand final The Voice Kids Indonesia season 2 yang tengah berlangsung pada Kamis (14/12/2017). Meski tengah demam tinggi, kontestan asal Manado, Sulawesi Utara ini mampu memberikan pertunjukkan spektakuler.

- Baca Juga: 6 Grand Finalis Siap Bersaing Jadi Juara The Voice Kids Indonesia Season 2

Dengan gaun serba putih, Anneth hampir membawakan lagu Listen secara sempurna. Melihat performa Anneth tanpa cela, coach Agnez mengaku sangat bangga.

"Coach bangga banget sama kamu. Coach tau seberapa sakitnya kamu. Dia lagi demam tinggi banget. Tadi sempet ke rumah sakit. Semuanya jadi drop, suaranya juga drop. Tadi tetep dia mau latihan. Kamu tadi keren banget. Luar biasa," puji Agnez kepada Anneth.

Setelah jeda iklan, giliran Kim dari tim coach Bebi yang tampil memukau. Kim tidak hanya menghipnotis dengan vokal kuat kala menyanyikan lagu Beat It milik Michael Jackson tapi juga tampil keren dengan koreografi penuh.

"Kalo coach Bebi pikir semua harus dukung Kim. Lewat lagu ini sudah jelas kalo Kim bertalenta. Enggak cuma bisa satu genre. Dia bisa menyanyikan semua genre. Kamu bagus banget. Fantastis banget," komentar Bebi.

Lalu perwakilan dari coach Tulus, Tiara akhirnya tampil sebagai kontestan berikutnya. Lagu All By My Self yang dipopulerkan oleh Celine Dion menurut coach Tulus sukses dibawakan oleh Tiara

"Saya seneng sekali lihat perkembangan kamu. Bagaimana kamu mau sekali belajar. Lagu ini kamu makan banget. Kamu bagus banget," ujar Tulus.

- Baca Juga: Bombastis! 8 Peserta Lolos Babak Blind Audition The Voice Kids Indonesia Season 2

Sementara itu, enam peserta dari masing-masing coach tengah bersaing ketat memperebutkan gelar juara The Voice Kids Indonesia 2 yakni Anggis dan Tiara (tim Tulus), Anneth dan Sharla (yim Agnez Mo) juga Kim dan Vitara (tim Bebi).

(edh)