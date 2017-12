JAKARTA - Rumor keretakan hubungan Ayu Ting Ting dan Via Vallen tengah menjadi buah bibir publik. Setelah sebelumnya make-up artis dari Ayu Ting Ting memancing amarah Via Vallen yang berujung pada somasi yang dilayangkan Via pada Make Up Artist Ayu yang bernama Reyza Carloz. Sontak, perseturan ini pun menyeret nama Ayu Ting Ting didalamnya.

Kendati demikian, pedangdut 25 tahun itu tak ingin ikut campur. Secara tegas Ayu mengimbau agar tak membesar-besarkan hal tersebut, serta ia pun berharap agar hal itu cepat terselesaikan.

"Oh saya sih enggak ada urusan, doain aja semuanya semoga cepet selesai, jangan suka membesar-besarkan berita, udah sih itu aja," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Tendean pada Rabu (13/12/2017).

Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga sempat buka suara soal perseteruan lain yakni para penggemarnya yang bernama Aytinglicious, dengan penggemar Via Vallen yang bernama Vianisty di akun sosial media.

Seperti diketahui, hal tersebut dipicu lantaran komentar Via Vallen yang dianggap tidak terima dengan keputusan bahwa lagu Kamu Kamu Kamu yang dipopulerkan Ayu Ting Ting bisa tampil sebagai pemenang Lagu Dangdut Terpopuler, diajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2017.

Menanggapi hal tersebut, ibu satu anak ini mengaku tak tahu menahu mengenai kejadian yang sedang menjadi viral di media sosial. Bahkan, sang pelantun Sambaldo ini mengungkapkan kebingungannya dengan keramaian yang terjadi. Namun agaknya Ayu kepengin semua pemberitaan tersebut dapat segera selesai dengan baik.

"Saya nya juga adem ayem, saya juga bingung kok ini rame banget," tandasnya.

