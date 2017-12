JAKARTA – Ariel Tatum harus rela melepas kekasihnya, Ryuji Utomo ke Thailand demi karier sepakbola. Namun cara mereka mengantar keberangkatan Ryuji mendadak sangat manis di depan netizen, sehingga tidak pelak lagi membuat para netizen baper melihatnya.

Seperti terlihat di Instagram, Selasa 5 Desember 2017, keduanya langsung melepas rindu bahkan kala Ryuji harus berangkat ke Negeri Seribu Pagoda tersebut. Ryuji mengunggah salah satu momen paling mesra mereka, sementara Ariel menunjukkan saatnya melepas Ryuji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Tetapi jika memerhatikan caption, sebenarnya ini adalah pencapaian bagi Ryuji, yang terus didorong Ariel sehingga akhirnya bisa berkarier di luar negeri. memang, prinsip Ryuji seperti tertulis dalam caption adalah “prestasi dulu baru cinta”.

“Yang luar biasa adalah manusia yang satu ini selalu support saya untuk selalu mengejar prestasi dan mimpi saya, selalu kagum dengan kepribadian dan hatinya yang luar biasa (iya iya, tapi gausah senyum ge-er juga tapi pas baca biasa aja be, yeu!). Terimakasih untuk dukungannya selalu, i love you to the moon and back up to the stars and back down to the seas! (lah pegel juga tu love you mondar mandir, tp gpp.) xoxo @arieltatum 🌹 #antikangenkangenclub #prestasidulubarucinta #hem,” tulis Ryuji.

“You’re approximately more than a thousand miles away but that’s okayyyy because distance means so little when someone means so much HEHEEEE. Congratulations on the new chapter of your amazing journey bebe. Told you million times hard work pays off. Always been so proud of you cintaaaa!! Bismillah.. You’re always on my prayer 🤗♥️” tulis Ariel.

Tetapi, ternyata momen mesra mereka tidak berakhir di ucapan haru tersebut. Belakangan disebarkan di Instagram Story, mereka sudah melepas rindu melalui pesan singkat. Kali ini, pesan-pesan yang mereka kirim malah terkesan lucu karena menunjukkan wajah jelek Ariel dan tubuh Ryuji yang telanjang dada.

Tak ayal, kedekatan mereka disambut haru dan lucu oleh warganet. Selain komentar nyeleneh, mereka pun mendapat pujian meski tidak lama ini menerima komentar miring lantaran kisah Ryuji bersama Yuki Kato, mantannya sekaligus sahabat Ariel Tatum.

“Kocak bgt sih kak sama pacarnya 😂😂 aku liat di snapgram haha,” tulis seorang netizen.

“Bang ryuji santai ajaa.. mpok tatum gue yg jagainn dsni.. tetap semangat dan sukses selalu !! Jangan lupa arah pulang,” tulis netizen lain.

