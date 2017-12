SEOUL - Bubarnya sebuah perjalanan cinta tak membuat aktris sekaligus model Gong Hyo Jin patah hati dan sulit move on. Bintang drama It's Okay It's Love tersebut baru-baru menunjukkan bagaimana dirinya masih berhubungan baik dengan mantan kekasihnya, aktor Ryu Seung Bum.



Dilansir Allkpop, keakraban mereka terlihat dari unggahan sahabat keduanya yaitu model Bae Jung Nam di Instagram. Dalam foto tersebut menunjukkan potret wefie Ryu Seung Bum yang sedang berlibur dari studi fashion di luar negeri dan Bae Jung Nam yang mendapat sambutan hangat dari Gong Hyo Jin.

Wanta berusia 37 tahun tersebut meninggalkan sebuah kalimat sapaan hangat untuk mantan kekasihnya. "Ya ampun, Seung Bum yang fashionista telah kembali, lagi?" tulis Gong.



"Kkk dia telah kembali, dia kembali," balas Bae.



Hal itu membuatnya mendapat sanjungan dari netizen tentang persahabatan mereka meski sudah tak lagi pacaran. "Kerennya!"



"Aku berandai-andai kalau mereka bisa sangat kerena jika bersatu. Dalam satu sisi, aku merasa mereka akan kembali lagi dan menikah. Mereka berdua keren!"

Gong dan Ryu pernah mengarungi kisah asmara selama 12 tahun lamanya. Keduanya mulai berpacaran sejak dipertemukan lewat drama Wonderful Days, sejak itu Ryu rajin memberikan dukungan pada kekasihnya dengan hadir sebagai cameo dalam beberapa drama Gong, seperti Pasta dan Family Ties.

(edi)