LOS ANGELES – Kim Kardashian dipastikan tengah menunggu kelahiran anak ketiganya lewat jalur surrogate atau ibu pengganti. Sebelum akhirnya sekarang mendapat ibu pengganti untuk calon bayinya, Kim harus menempuh jalan panjang dan tak mudah.

- Baca Juga: Ssttt... Kim Kardashian Bocorkan Jenis Kelamin Anak Ketiga

Di episode terbaru Keeping Up with the Kardashians, Kim membeberkan bagaiman susahnya untuk mendapatkan ibu pengganti. Ada banyak tes yang harus dilalui dan tak sedikit hal yang harus diperhitungkan.

“Melakukan surrogate dan menemukan seseorang yang sangat kau percaya adalah situasi yang jauh lebih sulit ketimbang yang kau bayangkan. Kau harus memastikan gaya hidup mereka sehat dan mereka harus menjalani tes psikologi. Dan itu mungkin satu tahun sebelu kami akhirnya bisa berada di situasi sekarang ini,” ungkap Kim seperti dikutip dari People, Senin (11/12/2017).

Untungnya perjuangan Kim saat ini sudah menuai hasil yang manis. Setelah mencari di antara banyak pilihan, istri Kanye West itu akhirnya bisa mendapatkan ibu pengganti pada sosok wanita yang memang dari awal dipercaya olehnya.

“Tapi aku pikir semua terjadi karena sebuah alasan. Karena, ibu pengganti yang sangat aku sukai diterima dan dia adalah seseorang yang sangat manis. Seperti, dia adalah seseorang yang mudah diajak bicara dna dia sangat cocok dengan kami. Tapi kami harus memutuskan dengan cepat, apakah kami benar-benar akan melakukan ini atau kami harus menunggu sampai kami merasa lebih siap,” terang ibu dua anak itu.

Kim dan Kanye akhirnya sepakat untuk melakukan surrogate dengan wanita tersebut. Ibu North dan Saint itu menyebut 10 hari pertama saat menunggu hasil penanaman embrio sangat membuatnya gila.

“Ini adalah permainan menunggu yang paling gila. Ini membuat frustasi. Benar-benar nerve-wrecking karena, kalian tahu, peluangnya hanya 60 persen. Satu tidak berhasil untukku. Aku mencobanya dan aku kehilangan mereka,” cerita Kim.

- Baca Juga: Asyik, Kim Kardashian akan Punya Anak Kembar, Benarkah?

Tapi kini penantian dan usaha keras Kim serta kanye telah membuahkan hasil manis. Seperti yang sudah diketahui, Kim dan Kanye sedang menanti kelahiran anak ketiga mereka yang kabarnya berjenis kelamin perempuan. (lid)

(kem)