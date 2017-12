SEOUL - Ada banyak aktor dan aktris pendatang baru di industri akting Korea. Meski memiliki banyak fans dan paras rupawan, nyatanya selebriti-selebriti baru ini masih tak bisa menggeser kedigdayaan aktor dan aktris papan atas yang memang sudah punya nama dan diakui kemampuan aktingnya.

Hingga penghujung 2017 ini, masih belum banyak perubahan dalam daftar aktor aktris papan atas Korea berdasar pendapatan mereka. Artis-artis seni peran lawas masih menunjukkan dominasinya.

Untuk kategori aktor dengan bayaran tertinggi di Korea, lima posisi teratas masih ditempati nama lama. Berikut seperti dirangkum Okezone:

1. Kim Soo Hyun

(Foto: Soompi)



Drama terakhir Kim Soo Hyun adalah The Producers yang tayang pada 2015. Untuk drama KBS tersebut, Soo Hyun dibayar USD83.900 per episodenya. Bayaran itu menjadikannya sebagai aktor termahal Korea hingga saat ini.

2. Hyun Bin

(Foto: Allkpop)



Sejak Secret Garden (2010), Hyun Bin terhitung jarang tampil di layar kaca. Drama comeback sekaligus drama terakhirnya setelah itu adalah Hyde Jekyll, Me yang rilis pada 2015. Meski begitu, Hyun Bin tetaplah termasuk dalam jajaran aktor papan atas dengan bayaran tertinggi di Korea. Bayaran setiap episode dramanya sama dengan Kim Soo Hyun, yakni USD83.900.

3. Jo In Sung

(Foto: Dramafever)



Selama 3,5 tahun tak bemain drama sama sekali tak menurunkan harga Jo In Sung. Bintang Ansi Fortress tersebut menduduki posisi ketiga sebagai aktor dengan bayaran termahal di Korea. Akting menawannya di satu episode drama dihargai sekitar USD67.100. Angka itu diyakini akan naik lebih tinggi lagi begitu sahabat Song Joong Ki ini memutuskan untuk comeback ke layar kaca.

4. So Ji Sub

(Foto: Soompi)



Sudah hampir dua tahun So Ji Sub tak berakting di layar kaca. Drama terakhirnya adalah Oh My Venus yang tayang pada akhir 2015 hingga awal 2016. Meski sudah lama tak bermain drama, bukan berarti popularitas So Ji Sub menurun. Sebaliknya, aktor 40 tahun itu malah berada di urutan keempat aktor dengan bayaran tertinggi. So Ji Sub dibayar USD67.100 per episode drama.

5. Lee Min Ho

Aktor yang namanya meroket setelah Boys Over Flowers ini dibayar USD58.700 per episode drama yang dibintanginya. Sejak Boys Over Flowers, hampir semua drama dengan Min Ho sebagai bintang utamanya selalu laku di pasaran. Serial terbaru yang dibintanginya dan sukses besar adalah Legend of the Blue Sea. Di drama SBS ini, Min Ho beradu akting dengan Jun Ji Hyun.