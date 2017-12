LOS ANGELES - Di setiap tahunnya, film superhero selalu mewarnai maraknya dunia perfilman Hollywood. Rumah produksi besar berlomba-lomba untuk mengeluarkan setidaknya satu film superhero di setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, kita disuguhkan begitu banyak film dengan tema serupa. Namun tidak semua film superhero yang dirilis di tahun 2017 memiliki kualitas mumpuni. Beberapa di antaranya malah bisa dikatakan kurang bagus.

Berikut ini adalah delapan film supehero 2017 dari yang terbaik hingga terburuk versi The Wrap:

1. Logan

Logan adalah film superhero terbaik dari tahun 2017. Kehidupan Wolverine di masa tuanya menjadi sebuah pemandangan yang berbeda dari film-film X-Men sebelumnya. Wolverine/Logan tentunya memiliki masa depan yang cerah jika Fox memutuskan untuk melanjutkan ceritanya. Sayangnya, Hugh Jackman sudah berjanji bahwa Logan adalah film terakhirnya berperan sebagai Wolverine.

2. Wonder Woman

Wonder Woman tak hanya sukses dari segi pemasukan saja. Film garapan Petty Jenkins ini menjadi film pelopor superhero wanita pertama. Gal Gadot memiliki andil besar dalam kesuksesan Wonder Woman. Kualitas akting model asal Israel tersebut meningkat pesat selepas tampil dalam The Fast and Furious.

3. Thor: Ragnarok

Taika Waititi mengubah keseluruhan citra dari Thor melalui film Thor: Ragnarok. Selain tampil dengan nuansa warna yang berbeda, Thor: Ragnarok juga terasa lebih menghibur dengan balutan visual dan unsur humor di dalamnya.

4. Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming membuka jalan cerita baru dengan bintang muda mereka Tom Holland. Setelah sukses menarik perhatian pada Avengers: Civil War, kisah masa sekolah Peter Parker kembali diulas dalam film ini. Dengan bantuan teknologi supercanggih dari Iron Man, kostum Spider-Man di film ini terlihat lebih menarik. Patut untuk dinantikan kelanjutan kisah perjalan Peter Parker bersama Tom Holland.

5. Guardians of the Galaxy Vol. 2

Marvel Studios kembali merilis sekuel dari para superhero ruang angkasa mereka, Guardians of the Galaxy. Tak jauh berbeda dengan film pertamanya, Guardians of the Galxy Vol. 2 adalah salah satu film paling menghibur di tahun 2017. Terlebih mereka memiliki karakter baru yang menggemaskan bernama Baby Groot.

6. Kingsman: The Golden Circle

Sukses di film pertama, Kingsman kembali mencoba peruntungan mereka di pasar Hollywood. Kisah agen mata-mata asal Inggris di film keduanya ini terasa kurang kuat. Selain faktor ceritanya yang kurang tajam, efek visual yang ditampilkan pun kurang begitu hebat. Tak heran jika Kingsman: The Golden Circle berada di posisi keenam.

7. Power Rangers

Lionsgate dan Saban Films akhirnya merilis film yang menjadi idola anak-anak di era 1900-an. Power Rangers kembali dengan pasukan baru dan kostum baru. Tak banyak hal menarik yang bisa didapatkan dari film ini. Plot cerita lemah, akting para pemainnya yang standar, dan sedikitnya unsur nostalgia yang dimasukkan membuat Power Rangers mendapatkan banyak kritikan tajam dari para pencintanya.

8. Justice League

Posisi juru kunci dihuni oleh film dari Warner Bros. dan DC Comics, Justice League. Film perkumpulan para superhero DC ini tak bisa berbicara banyak di level kritikus. Berbeda dengan MCU yang sudah memperkenalkan para superheronya terlebih dahulu sebelum membuat film perkumpulan, Justice League gagal memberikan background story dari para superhero baru mereka. Film-film dari Aquaman, The Flash, atau bahkan Cyborg justru baru akan tayang pada beberapa tahun mendatang. Lagi-lagi DC harus menerima kekalahan dari rival utama mereka di dunia perfilman superhero pada tahun ini.

