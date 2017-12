JAKARTA – Kedekatan Raline Shah dengan Seungri 'BIGBANG' tak habisnya membuat warganet penasaran tentang sejauh apa hubungan mereka. Pasalnya, Raline sendiri tidak malu-malu memamerkan momen kebersamaan mereka di media sosial seperti Instagram.

Salah satunya ada di foto yang ia unggah Minggu 10 Desember 2017. Raline menghadiri pesta ulang tahun Seungri di Kepulauan Pamalican, Filipina, meski tanggal ulang tahun resmi Seungri tercatat pada 12 Desember. Yang ia pamerkan yaitu foto berduaan di tempat makan tempat mereka menginap.

(Baca Juga: Star Wars: The Last Jedi Tayang Lebih Awal di Indonesia, Catat Tanggal Rilisnya)

(Baca Juga: Depak Fourtwnty dari Tangga Lagu, Selamat Datang Sheryl Sheinafia di Chart Music on Dahsyat)

Tapi, bukan hanya itu yang membuat warganet baper. Pasalnya, Seungri pun tidak mengenakan baju. Seungri berpose di belakang Raline sehingga badannya sendiri condong ke arah wanita 32 tahun tersebut hanya mengenakan celana panjang hitam-merah-putih dan topi serta kacamata hitam. Menurut warganet, pose itu sudah cocok memperlihatkan mereka layaknya pasangan suami istri sungguhan.

“Udah kaya pasangan suami istri ini mah. Cocok banget. POTEK GUAAAA. nyonya Raline sudah siapkah kamu jadi nyonya CEO?” tulis seorang warganet.

“Ciieeeeeeeee cocok kok 👌👌👌” tulis warganet lain.

Raline sendiri tidak menulis kata panggilan sayang untuk Seungri selain “Birthday Panda”. Itu pun karena foto profil Instagram Seungri saat ini bergambarkan panda. Ucapan selamat, tentunya, juga tertulis untuk maknae asuhan YG Entertainment tersebut.

“A good morning with the Birthday Panda. Thanks for all the good times so far! Its definitely been a HAPPY Birthday 🐼 #worldwithoutstrangers,” tulis Raline dalam caption.

Selain momen itu, mereka juga menjalani acara ulang tahun selama semalaman. Seungri mengundang banyak orang untuk pesta gemerlap yang juga diramaikan DJ di Kepulauan Pamalican, Filipina itu. Mereka juga mengadakan wisata pantai dan laut, sementara yang laki-laki ikut berenang-renang di kawasan tersebut. Seungri mengungkap ia mengundang teman-teman dari lebih dari 10 negara. Keseruan momen ulang tahun itu juga sempat terekam di Instagram Story milik masing-masing.

“From Seoul, Tokyo, nagoya, osaka, shanghai, Beijing, xiamen, KL, BKK, hongkong, taipei, taizhong, Singapore, zakarta, Hanoi love u my brothers,” tulis Seungri.

(aln)