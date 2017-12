SEOUL - Para penggemar Wanna One di Indonesia berbondong-bondong meramiakan Twitter sejak malam kemarin hingga hari ini, Minggu (10/12/2017) untuk merayakan hari ulang tahun Kang Daniel yang ke-22 tahun lewat ucapan mereka.

Para Wannable, sebutan penggemar Wanna One, ramai menuliskan ucapan selamat dan doa untuk pemilik nama lahir Kang Eui Geon tersebut. Bersamaan dengan para penggemar dari seluruh penjuru negara, mereka beramai-ramai menggalakkan tagar ucapan berbunyi #HappyDanielDay.

Hingga saat ini tagar tersebut masuk urutan ke-2 pada daftar tren Twitter di Indonesia. Ucapan selamat ulang tahun, harapan hingga doa untuk kesembuhan untuk pria kelahiran Busan tersebut ramai ditulis oleh mereka.

"Daniel, aku harap kamy tetap rendah hati dan menjadi orang yang baik. Aku janji aku akan selalu menjadi WANNABLE dan akan selalu mendukungmu #KangDaeniel #HappyDanielDay #Wannable," tulis akun @ShevelevaAlex.

"Happy Birthday Kang Daniel. Please don't overwork yourself. Wannable are worried! Don't skip meals. Saranghae!" tulis @ChatineCabatay.

"Happy birthday lagi Sang Center Korea Selatan. Jaga kesehatannya bener2 yaa, jangan sakit lagi kaya kemaren. Wannable always here for you #HappyDanielDay," tulis penggemar asal Indonesia #HappyDanielDay.

Baru-baru ini, Kang Daniel diketahui tengah mengalami penurunan kesehatan akibat jadwal kerja yang padat. Disamping aktif mempromosikan lagu bersama Wanna One lewat konser, tur jumpa fans dan membintangi program televisi, Daniel juga menjalani kontrak solo dengan beberapa program.

Hal itu membuatnya harus merelakan sejumlah jadwal kerja untuk beristirahat dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Kang Daniel merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Produce 101 musim kedua. Artis yang bernaung dalam agensi MMO Entertainment tersebut sukses menduduki peringkat pertama pada babak final setelah menarik perhatian penonton lewat aksinya dalam lagu kompetisi Open Up.

