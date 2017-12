LOS ANGELES – Selama setahun terakhir, publik mengetahui betapa buruknya hubungan Jay Z dan Kanye West. Namun kini, hubungan dua musisi itu mulai memperlihatkan perkembangan ke arah positif.

Hal itu terlihat dari bagaimana Jay Z dengan lantang mengirimkan pesan cinta kepada Kanye saat konser di Chicago, Amerika Serikat, pada 6 Desember 2017. Di tengah konser, suami Beyonce itu sedikit memutar lagu Kanye, Can’t Tell Me Nothing.

“Shout out Kanye West. Peace and love. Ini untukmu, Chi-town,” kata Jay Z dari atas panggung seperti dilansir NME, Sabtu (9/12/2017).

Ini tentu merupakan langkah besar dalam hubungan Jay Z dan Kanye yang terus memanas sejak akhir 2016. Akhir bulan lalu, bapak tiga anak tersebut juga mengutarakan jika saat ini ia dan Kanye sudah mulai menjalin komunikasi.

“Aku mencintai Kanye. Aku serius. Ini adalah sebuah hubungan yang sulit bagi kami. Kanye datang ke dunia bisnis ini dengan labelku. Jadi aku selalu seperti kakak baginya. Dan kami berdua adalah entertainer. Ini seperti kompetisi tak terlihat dengan saudaramu sendiri,” kata Jay Z.

Ia melanjutkan, “Kami berdua mencintai dan menghormati seni satu sama lain. Jadi, ini seperti, kami berdua.. semua orang ingin menjadi yang terbaik di dunia ini. Kalian tahu apa yang aku katakan? Dan kemudian ada begitu banyak faktor yang bermain di dalamnya. Tapi, kami akan selalu akur.”

Sebagai pengingat, hubungan Jay Z dan Kanye merenggang setelah ayah North West itu mengkritik Jay Z di tengah konsernya tahun lalu. Dari atas panggung dan di hadapan ribuan orang, Kanye membeberkan borok Jay Z.

Kanye mengungkap jika Jay Z tak menghubunginya ketika ia dan keluarganya dalam masa sulit setelah perampokan yang dialami Kim Kardashian di Paris, pada Oktober 2016. Kanye juga mencurigai Jay Z menyuruh orang jahat melukainya.

Keadaan tak membaik setelah Jay Z merilis album “4:44”. Salah satu lagu di album tersebut diyakini menyindir Kanye. (lid)

